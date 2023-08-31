وزير فرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر السفر متدنية القيمة في أوروبا

اقترح وزير النقل الفرنسي كليمان بون، الأربعاء، "وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران" في أوروبا من أجل "محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوبسرفاتور".

وقال إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة"، مضيفًا أنّ "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد ممكنًا، وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.