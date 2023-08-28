ارتفاع سعر الذهب رغم توقعات برفع أسعار الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
وتسعى الأسواق إلى بروز صورة أوضح بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، من خلال بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.
كما ارتفعت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.2 % إلى 1943.80 دولار.
وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يوم الجمعة، ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي ما يزال مرتفعا جدا، مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 % إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1230.74 دولار.