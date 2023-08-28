ارتفاع سعر الذهب رغم توقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وتسعى الأسواق إلى بروز صورة أوضح بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، من خلال بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفعت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.2 % إلى 1943.80 دولار.