البنك الدولي يدعم موازنة مصر بـ700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات، بقيمة ستة مليارات دولار، كان البنك أعلن عنه في وقت سابق من العام، وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون.

وذكر البنك الدولي في بيان نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.