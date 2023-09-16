ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم يضيقان الخناق على العائلات الإسبانية

تعاني الأسر الإسبانية على مدى عامين، من تأثير الزيادات القوية في الأسعار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الرواتب التي لم ترتفع بنفس المعدل.

وذكرت صحيفة "20 مينتوس" أن الإسبانيين اضطروا إلى "مواجهة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي الذي يحاول البنك المركزي الأوروبي من خلاله القضاء على سرطان التضخم، ما أدى إلى زيادة تكلفة الرهن العقاري المتغير بشكل كبير".

ويوجد في إسبانيا ما يزيد على 4 ملايين عائلة تمول ممتلكاتها بقروض متغيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسر التي عادت من إجازاتها في أيلول/ سبتمبر، واضطرت إلى مراجعة رهنها العقاري، وجدت نفسها تواجه زيادات في أقساطها الشهرية قد تصل إلى 35% لشهر آب/ أغسطس.

وأضافت أن "زيادات أسعار الفائدة تؤثر على القروض الاستهلاكية أيضًا، حيث إن 5% من الأسر الإسبانية تضطر إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها".

وتوقعت الصحيفة أن يلجأ الكثير من الإسبانيين إلى القروض الاستهلاكية التي ارتفعت في تموز/ يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وفقا لإحصاءات بنك إسبانيا.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا (INE) أصبحت أسعار المنتجات الأساسية باهظة الثمن، حيث ارتفعت أسعارها في آب/ أغسطس الماضي بنسبة 10.5% عن العام السابق.

وشهد الوقود في إسبانيا ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية