وزيرا الطاقة القطري والإماراتي: الغاز سيظل ضروريًا لفترة طويلة
أعلن وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، اليوم السبت، أن العالم سيظل بحاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات، والأسعار المقبولة، خلال التحول العالمي للطاقة، بحسب وكالة رويترز.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودًا انتقاليًا بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقّب عن النفط والغاز".
الغاز ليس وقودًا انتقاليًا بل هو وقود نهائي، ومن غير المنصف القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقّب عن النفط والغاز.
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي
وخلال نفس المؤتمر، أيَّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، تصريحات الكعبي، وقال: "لفترة طويلة جدًا سيظل الغاز موجودًا".
وأشار المزروعي إلى أنه "رغم تدشين المزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كحمل أساس".
رغم تدشين المزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كحمل أساس.
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي