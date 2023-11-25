حرب إسرائيل على غزة تُدمر ما تبقى من اقتصاد القطاع "المُتهالك"
دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما تبقى من اقتصاد القطاع المُتهالك بفعل الحصار الإسرائيلي والأزمات التي يعيشها سكان القطاع منذُ سنوات، كما أنها أخرجت شركات بالجملة من الخدمة بعد توقف جميع المرافق الحيوية.
ويُعاني الاقتصاد بغزة، بعد شهر ونصف من الحرب، من حالة من الضعف لم يشهدها من قبل، خاصة في ظل تدمير البنى التحتية وجميع المرافق الاقتصادية الرئيسة بالقطاع، علاوة على إغلاق جميع الشركات العاملة فيه.
وحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، فإن قطاع غزة تعرض لتداعيات اقتصادية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 96% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة.
خسائر خيالية
وقال مهند أبو القمصان، صاحب إحدى شركات البيع بالجملة في غزة، إن "الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت بخسائر مالية لشركته تقدر بنحو نصف مليون دولار أمريكي"، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي دمر جميع مخازن شركته.
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "على مدار السنوات الماضية تعرض لخسائر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة؛ إلا أن تلك الخسائر لا تقارن بخسارته كل ما يملك خلال الحرب الدائرة حاليًا".
وبين أبو القمصان أنه يقوم "بتوزيع المواد الغذائية والمشروبات الغازية على تجار من جميع المحافظات، وأنشأت مخازن لشركتي في مدينة غزة؛ لكن الجيش الإسرائيلي دمر هذه المخازن بالكامل"، منوهًا إلى أن الأمر ذاته "حدث مع عدد كبير من الشركات، فالدمار هائل والقصف طال جميع المناطق".
وأشار إلى أن "الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة خيالية وعند حصرها ستكون بالمليارات"، لافتًا إلى أن مئات الشركات بالقطاع ستكون مضطرة للتوقف عن العمل بعد الحرب وسيُلاحق أصحابها قضائياً نتيجة الديون المتراكمة.
غمضة عين
وقال رجل الأعمال خليل الزيان، إنه "أنشأ مطلع العام الجاري شركة للتحصيل المالي، رأس مالها نحو مليون دولار أمريكي"، لافتاً إلى أنه "بدأ الشركة بجهد شخصي وعقد العديد من الاتفاقيات من أجل البدء بالعمل في غزة".
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "قبل الحرب الإسرائيلية على غزة بشهر واحد دفع القسط الأخير من ثمن مقر شركته في برج وطن وسط المدينة، الذي دمرته الغارات الإسرائيلية الجوية في الأيام الأولى للحرب".
وأضاف الزيان أنه "بدأت العمل بالمجال قبل أشهر قليلة من الحرب، وكنت أحقق أرباحاً معقولة وأسدد بها الاستحقاقات المالية المطلوبة مني نتيجة تأسيس الشركة؛ لكن الحرب ضيعت كل ما بنيته في غمضة عين"، وفق تعبيره.
ومضى قائلًا: "كان تعاملنا مع شركات الجملة والشركات الخاصة، والأرباح التي كنا نحققها كانت قليلة، خاصة وأننا نلعب دور الوسيط بين جميع الأطراف، واليوم أصبحنا بحاجة إلى من يعوضنا عن الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحرب".
تمويلات ضخمة
ورأى المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب للغاية بسبب الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه سيزداد صعوبة وسيكون معقداً أكثر بعد انتهاء الحرب وحصر الأضرار الاقتصادية.
وقال في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "هناك خسائر بمئات الملايين من الدولارات للشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الناشئة وشركات الخدمات ومختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التدمير الواسع للقطاع".
وأوضح عبد الكريم، أن "التدمير الكبير الذي تعرضت له غزة على اعتبار أنها الشريان الرئيس للاقتصاد والمكان الذي يضم مقرات جميع الشركات، تسبب بهذه الخسائر الفادحة"، مؤكدًا أن "الجميع توقف عن العمل بسبب الحرب".
وأضاف: "نحتاج لسنوات طويلة وتمويلات ضخمة من أجل إعادة إحياء القطاع الاقتصادي في غزة، علاوة على أن القطاع سيعاني من التعثر في سداد القروض من قبل جميع الفئات بعد الحرب"، منوهًا إلى أن "الأزمة كبيرة للغاية والخسائر فادحة".
وأوضح عبد الكريم أن "الشركات التي تضررت بالآلاف والخسائر بمئات الملايين من الدولارات، ولا يمكن حصرها إلا بعد انتهاء الحرب وتشكيل لجان مختصة بهذا الأمر"، مرجحًا أن "يكون الوضع الاقتصادي بغزة صعب للغاية".