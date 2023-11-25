حرب إسرائيل على غزة تُدمر ما تبقى من اقتصاد القطاع "المُتهالك"

دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما تبقى من اقتصاد القطاع المُتهالك بفعل الحصار الإسرائيلي والأزمات التي يعيشها سكان القطاع منذُ سنوات، كما أنها أخرجت شركات بالجملة من الخدمة بعد توقف جميع المرافق الحيوية.

ويُعاني الاقتصاد بغزة، بعد شهر ونصف من الحرب، من حالة من الضعف لم يشهدها من قبل، خاصة في ظل تدمير البنى التحتية وجميع المرافق الاقتصادية الرئيسة بالقطاع، علاوة على إغلاق جميع الشركات العاملة فيه.

وحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، فإن قطاع غزة تعرض لتداعيات اقتصادية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 96% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة.

خسائر خيالية

وقال مهند أبو القمصان، صاحب إحدى شركات البيع بالجملة في غزة، إن "الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت بخسائر مالية لشركته تقدر بنحو نصف مليون دولار أمريكي"، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي دمر جميع مخازن شركته.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "على مدار السنوات الماضية تعرض لخسائر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة؛ إلا أن تلك الخسائر لا تقارن بخسارته كل ما يملك خلال الحرب الدائرة حاليًا".