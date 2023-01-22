وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

وتعمل ألمانيا على إستراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.

ونقلت صحيفة "فيلت ام زونتاج" عن ليندنر، قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".