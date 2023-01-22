وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إن على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي؛ لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد بأوروبا.
فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا.
كريستيان ليندنر
وتعمل ألمانيا على إستراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.
ونقلت صحيفة "فيلت ام زونتاج" عن ليندنر، قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".
وقال فيلت، إنه لا بدَّ أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيًّا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال الأعوام والعقود المقبلة. وأضاف: "لا بدَّ من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".