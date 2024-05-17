النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب

ارتفعت أسعار النفط خلال ساعات التداول الآسيوية، اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت القياسي لتسجيل أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع.

يأتي ذلك بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط، وفق "رويترز".

وارتفعت أسعار خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.2% إلى 79.41 دولار للبرميل.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي 1%، فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4%.

وأشاعت الانخفاضات في مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية الرئيسية في الآونة الأخيرة حالة من التفاؤل بشأن نمو الطلب على النفط وعكَست اتجاه ارتفاع المخزونات الذي أثر بشدة على أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة.

وحتى الخميس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 10% عن ذروة سعرها لهذا العام والتي بلغت 92.18 دولار للبرميل في 12 أبريل/ نيسان.

وتراجعت مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات وقود نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر تقريبا هذا الأسبوع.

وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة في الفترة الماضية التفاؤل بشأن الطلب العالمي.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في أبريل/ نيسان مما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في البلاد.

واكتسبت التوقعات المزيد من الزخم بعد بيانات صدرت، الخميس، وأظهرت استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في خفض قيمة الدولار الأمر الذي من شأنه أن يجعل النفط أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى ويعزز الطلب.