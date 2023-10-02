الأمريكيون ينفقون على الرفاهية أكثر من الادخار

أفادت دراسة حديثة أن المواطنين الأمريكيين ينفقون على المتع والترفيه أكثر مما يدخرون للتحديات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الدراسة قولها، إن إنفاق الأسر الأمريكية زاد بنسبة 5.5% عن العام الماضي.

وأوضحت أن الأسر "لا تزال تنفق على الحفلات والرحلات والماركات الشهيرة دون أدنى تفكير بالادخار للحصول على منزل أو حتى امتلاك بعض المال يحميهم من أيام عصيبة مستقبلًا".

وبالرغم من أن أسعار الفائدة مرتفعة، والتضخم لا يزال مرتفعًا، وفتور سوق العمل، وتقلص المخصصات الحكومية التي رافقت الوباء، إلا أن إنفاق الأسر ما زال مرتفعًا وبنسب تتجاوز معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن رحلات هذا الصيف خير دليل؛ حيث سجلت شركة "Delta Air Lines" إيرادات قياسية تمثلت ببيع أكثر من 295 مليون تذكرة، بزيادة 18% تقريبًا على أساس سنوي.