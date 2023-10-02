الأمريكيون ينفقون على الرفاهية أكثر من الادخار
أفادت دراسة حديثة أن المواطنين الأمريكيين ينفقون على المتع والترفيه أكثر مما يدخرون للتحديات الاقتصادية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الدراسة قولها، إن إنفاق الأسر الأمريكية زاد بنسبة 5.5% عن العام الماضي.
وأوضحت أن الأسر "لا تزال تنفق على الحفلات والرحلات والماركات الشهيرة دون أدنى تفكير بالادخار للحصول على منزل أو حتى امتلاك بعض المال يحميهم من أيام عصيبة مستقبلًا".
وبالرغم من أن أسعار الفائدة مرتفعة، والتضخم لا يزال مرتفعًا، وفتور سوق العمل، وتقلص المخصصات الحكومية التي رافقت الوباء، إلا أن إنفاق الأسر ما زال مرتفعًا وبنسب تتجاوز معدلات التضخم.
ولفتت إلى أن رحلات هذا الصيف خير دليل؛ حيث سجلت شركة "Delta Air Lines" إيرادات قياسية تمثلت ببيع أكثر من 295 مليون تذكرة، بزيادة 18% تقريبًا على أساس سنوي.
وتابعت الصحيفة، بحسب "Ally Bank"، الذي بدأت منصته عبر الإنترنت في السماح للعملاء بإنشاء مجموعات ادخارية لأهداف مختلفة، بأن المستخدمين ينشئون صناديق ادخار موجهة نحو السفر والمرح أكثر بحوالي مرة ونصف مقارنة بتلك المرتبطة بصناديق طويلة المدى تتعلق بالإسكان.
ولفتت الصحيفة إلى أن زيادة الانفاق على السفر والمرح ارتبطت بازدياد مخاوف الأمريكيين من نهايات قريبة ترتبط بالكوارث والأزمات المتعلقة بتغير المناخ، الذي أعُتبر مصدر القلق الأول بحسب استطلاع أجرته شركة "ديلويت" لـ 19 ألف مستهلك، التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
واستشهدت الصحيفة بحديث بعض المستهلكين، عائلة ريتشنر، التي قررت بيع منزلهما في كولومبوس بولاية أوهايو للسفر عبر البلاد مع طفليهما الصغيرين؛ مفضلين عيش الحاضر والاستمتاع بأموالهم وعدم القلق بشأن المستقبل.
وأشارت إلى أن المستهلكين قد لا يتمكنون من الاستمرار في التبذير إلى الأبد، إذ يمكن أن تؤدي الإضرابات العمالية وسداد القروض الطلابية إلى توقف الانفاق الزائد، كما أن ارتفاع أسعار الغاز قد يعيق سفر الأمريكيين.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"