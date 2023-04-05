محللون: اتفاق بغداد وأربيل النفطي "تسوية مؤقتة" لن تحلّ جذور الأزمة

اتفاق "مرحلي"

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور إحسان الشمري، أن "هذا الاتفاق عبارة عن تسوية مؤقتة ولا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يجب أن ينظم هذه العلاقة، وفي ظل وجود قرار من قبل المحكمة الاتحادية وأيضاً قرار التحكيم الدولي الصادر عن محكمة باريس لصالح العراق بخصوص تصدير النفط، كان من المفترض على حكومة السوداني أن تذهب باتجاه إقرار قانون النفط والغاز المدرج ضمن البرنامج الحكومي".

وقال الشمري في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "عدم القدرة على الدفع بمسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان العراقي، بالإضافة إلى الحسابات السياسية، هي التي أوجدت هذا الاتفاق المؤقت، ولا أتصور أنه سيطوي الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، بل على العكس، هناك أصوات تتصاعد بأن هذا الاتفاق قد يكون مشابهاً للصفقات التي جرت ما بين الحكومات الاتحادية السابقة وحكومة أربيل، ومنها ما يعرف باتفاق عادل عبدالمهدي (سيئ الصيت)" بحسب تعبيره.

وأضاف أن "هذا الاتفاق، مرحلي، ويمكن أن يكون قاعدة لتفاهمات بخصوص قانون النفط والغاز، ولكن بحكم التجربة قد يكون اتفاقاً هشّاً، خصوصاً وأن الحكومة الاتحادية ستستمر كمشرفة، وهذا يخالف الدستور وكذلك رأي المحكمة الاتحادية التي أشارت إلى أن الأصول النفطية هي تابعة ومن اختصاصات حصرية للحكومة الاتحادية".