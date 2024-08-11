قالت الحكومة الصينية إن البنك المركزي سيمدد برنامجا يقدم للمؤسسات المالية قروضا منخفضة الفائدة، بهدف مساعدة الشركات على خفض انبعاثات الكربون، وفق رويترز.

وقال مجلس الدولة إن بنك الشعب الصيني سيمدد سياسة دعم مشروعات الحد من انبعاثات الكربون التي تنفذها الشركات حتى نهاية عام 2027.

وأُطْلِق برنامج بنك الشعب الصيني في عام 2021. ويقدم للبنوك ما يصل إلى 60 في المئة من أصل القروض المؤهلة بفائدة 1.75 في المئة لمدة عام واحد.

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وفي بيان شامل لأهداف البرنامج، الذي لم يخض في خطط محددة للتنفيذ، وعدت الصين أيضا بتطوير سياسات ضريبية واستثمارية من شأنها أن تدعم ما تسميه بكين "التحول الأخضر" لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتضمنت الخطة التزامات بتشجيع المركبات التي تعمل بالبطاريات والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة والمياه واستخدام مواد بناء أكثر صداقة للبيئة.

والهدف العام الوارد في الخطة التي أُعْلِن عنها اليوم الأحد هو أن تضع الصين اقتصادها "على مسار أخضر ومنخفض الكربون بشكل كامل" بحلول عام 2035.