ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل زيادة أسعار النفط

ارتفع معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، على أثر مكاسب أسعار النفط بدعم من التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني بدأ يجتاز أخيرًا مرحلة صعبة.

وزادت أسعار النفط 0.8% مدعومة بتوقعات زيادة شح المعروض في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا خفض الإنتاج.

وأدت الأنباء عن زيادة الصين دعمها للتعافي الاقتصادي وبيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي القوية لشهر أغسطس/ آب إلى زيادة علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.