تراجع الدولار إلى أدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين لمراجعات حاسمة محتملة لبيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في نهاية الأسبوع.

وتأثر الدولار بتراجع عوائد السندات الأمريكية، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 5 أغسطس/ آب، عندما هوت العوائد إلى أقل مستوى في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.

وسيحظى الخطاب الرئيسي الذي سيلقيه باول، يوم الجمعة، في ندوة "جاكسون هول" الاقتصادية التي ينظمها "مجلس الاحتياطي الاتحادي" في "كانساس سيتي" بمتابعة وثيقة بحثا عن أي تلميحات عن الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كان من المرجح خفض تكاليف الاقتراض في كل اجتماع لاحق للبنك.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير/ كانون الثاني عند 101.34 في الساعة 0026 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 0.5% أو أكثر في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وارتفع اليورو إلى 1.1131 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3033 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار، الثلاثاء، وهو المستوى المسجل آخر مرة في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتراجع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 144.98 ين، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.945 ين، لينزل دون الحاجز النفسي المهم البالغ 145 يناً للمرة الأولى منذ 6 أغسطس/ آب.

أما الدولار الأسترالي فقد حوم عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى في شهر أمام العملة الأمريكية عند 0.6749 دولار الذي سجله، الثلاثاء.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.61585 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 8 يوليو/ تموز.