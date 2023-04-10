أعلى مستوى في تاريخها.. 560 مليار درهم ميزانية "المركزي الإماراتي" بنهاية يناير

وأوضح المركزي الإماراتي وفقًا لـ"وام"، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9% لتصل إلى 559.88 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 41.37 مليار درهم مقابل نحو 518.51 مليار درهم في يناير 2022.