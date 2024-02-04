صينيون يلجأون لحساب السفارة الأمريكية بسبب ضعف البورصة

وكتب أحد المستخدمين في تعليق مصاحب لمنشور السفارة بعد إعادة نشره "هل يمكنكم تزويدنا بالصواريخ لقصف بورصة شنغهاي؟"

وكتب مستخدم آخر أن حساب ويبو للسفارة الأمريكية في الصين "أصبح بمثابة ‬‬‬‬حائط المبكى"‬‬‬‬ للمستثمرين في الأسهم الصينية.

ورغم أن مستخدمي ويبو يمكنهم كتابة منشورات فردية حول السوق والاقتصاد، فإن السلطات الصينية تحظر باستمرار ما تعتبرها تعليقات "سلبية" على الإنترنت عندما تحقق تفاعلا كبيرا.

ويمكن أيضا إيقاف التعليقات على المنشورات المتعلقة بالاقتصاد أو الأسواق على منصات التواصل الاجتماعي أو إظهار تعليقات معينة فقط ما يقيد القنوات التي يمكن للأشخاص التعبير من خلالها عن آرائهم.

الصين تعد باتخاذ المزيد من التدابير

وانخفض مؤشر الأسهم القيادي سي.إس.آي 300 في الصين بنسبة 6.3 بالمئة الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات، بعد أن فشلت سلسلة من التدابير الحكومية الداعمة في استعادة الثقة التي تأثرت بعدد من التحديات الاقتصادية منها انخفاض أسعار العقارات على مدى عدة سنوات وضعف الاستهلاك المحلي والضغوط الانكماشية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في نهاية كانون الثاني/ يناير، أن الصين ستتخذ المزيد من التدابير "القوية" في مسعى لدعم ثقة السوق بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات الصينية جهودها لتهدئة المستثمرين بإصدارها رسائل إيجابية تؤدي في بعض الأحيان إلى تأثير معاكس.

وفي يوم الجمعة، نشرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية مقالا بعنوان "التفاؤل ينبعث من البلاد بأكملها".