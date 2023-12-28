هبوط مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 2.7 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 58 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.