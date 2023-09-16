رفع أسعار الفائدة يفرض واقعا استهلاكيا جديدا في بريطانيا

انخفضت توقعات الأسر البريطانية بشأن معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في إشارة واضحة إلى أن الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا تؤثر على سلوك المستهلك البريطاني، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" .

وحسب تقرير للصحيفة، أظهرت دراسة مشتركة لبنك إنجلترا وإبسوس، الشهر الماضي، أن الناس يتوقعون انخفاض التضخم إلى 2.9 % في غضون خمس سنوات، وهي أدنى قراءة منذ استطلاع مايو 2021، عندما توقعت الأسر انخفاض التضخم إلى 3 %.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن تكلفة خدمة الديون مثل الرهن العقاري أو القرض البنكي ارتفعت في الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنة بـ 75 % عندما تم إجراء الاستطلاع في مايو 2021، في حين بدأ المقترضون يشعرون بوطأة التشديد النقدي الذي أدى إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من 0.1 % في ديسمبر 2021 إلى 5.25 % حاليًا.