رفع أسعار الفائدة يفرض واقعا استهلاكيا جديدا في بريطانيا
انخفضت توقعات الأسر البريطانية بشأن معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في إشارة واضحة إلى أن الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا تؤثر على سلوك المستهلك البريطاني، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" .
وحسب تقرير للصحيفة، أظهرت دراسة مشتركة لبنك إنجلترا وإبسوس، الشهر الماضي، أن الناس يتوقعون انخفاض التضخم إلى 2.9 % في غضون خمس سنوات، وهي أدنى قراءة منذ استطلاع مايو 2021، عندما توقعت الأسر انخفاض التضخم إلى 3 %.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن تكلفة خدمة الديون مثل الرهن العقاري أو القرض البنكي ارتفعت في الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنة بـ 75 % عندما تم إجراء الاستطلاع في مايو 2021، في حين بدأ المقترضون يشعرون بوطأة التشديد النقدي الذي أدى إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من 0.1 % في ديسمبر 2021 إلى 5.25 % حاليًا.
وأفاد التقرير بأنه "من المتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الخميس، حيث تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يكون سبتمبر بمثابة آخر تشديد نقدي في الدورة".
وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في البنك، إن "أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مع انخفاض التضخم بشكل مطرد إلى 2 % بحلول 2025".
في حين يعتقد جاك سينينج، كبير الاقتصاديين بالمملكة المتحدة في بنك "باركليز"، أن "لجنة السياسة النقدية سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.5 % الأسبوع المقبل وترسل رسالة مفادها أنها قريبة من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة ستظل مقيدة باستمرار حول هذا المستوى".
المصدر: صحيفة "ذا تايمز"