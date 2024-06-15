صعود اليمين المتطرف يلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد الفرنسي

اضطراب الأسواق

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية ماتيو بلان، إن "هناك احتمال أن يخلق حزب التجمع الوطني حال وصوله لمنصب رئاسة الوزراء، مناخًا من عدم اليقين".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "كان له تأثير أكبر على الأسواق من خفض تصنيف "ستاندرد آند بورز" لفرنسا".

بدوره، قال ألكسندر باراديز، محلل السوق لدى شركة الوساطة "آي.جي"، إن نتائج الانتخابات الأوروبية أدت إلى حالة من الترقب".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ افتتاح الجلسة في مطلع الأسبوع الجاري، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة باريس (كاك 40)، بنسبة 2.37%، قبل أن ينهي يومه منخفضا بنسبة 1.81%".

وأوضح أن أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة الفرنسية في الأسواق المالية قد ارتفعت، في حين بلغت الفجوة بين أسعار الاقتراض الفرنسية والألمانية – التي تعتبر الديون الألمانية الأكثر أمانا في منطقة اليورو – في الأسبوع، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020.

بدوره، رأى أستاذ المالية العامة في معهد العلوم السياسية سيمون بيير سينجايراك، أن هذا التدهور كان متوقعاً إلى حد كبير من قبل الأسواق، على عكس هذا التسلسل السياسي.

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تأثيرا قصير المدى من المستثمرين، مع الأسواق التي تدمج المخاطر، وآخَر على المدى الطويل، مع احتمال وصول حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) إلى السلطة، حيث يقوم أولئك الذين يحملون ديون الدولة بتقييم خطر تخلف فرنسا عن السداد".

برنامج التجمع الوطني

ومن بين العوامل التي تثير قلق خبراء الاقتصاد، هو البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي ماتيو بلان، إنه "على ما يبدو أن إلغاء تعديل نظام التقاعد، الذي تم اعتماده في أبريل/نيسان 2023 والذي يرفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عاما، لم يعد يشكل أولوية بالنسبة للحزب اليميني المتطرف".

وأوضح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، أن الحزب يرغب في خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا لأولئك الذين دخلوا الحياة العملية قبل سن الـ20 عامًا.

ويشير البرلمان الأوروبي، إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتأخر؛ فقد ارتفع العجز إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتجاوز الدين 3000 مليار يورو، وقد حدد أولويات أخرى، بما في ذلك شراء الطاقة وفواتير الكهرباء.

وفيما يتعلق بالطاقة، يريد الحزب اليميني المتطرف بشكل خاص تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 5.5% على منتجات الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز وزيت الوقود المنزلي).

وبالنسبة لسيمون بيير سينجايراك وماتيو بلين، فإن "انتصار ائتلاف اليسار الجديد قد يثير قلق الأسواق أيضًا، ولكن على عكس حزب الجبهة الوطنية، الذي لا يتمتع بالخبرة والذي قد يكون وصوله إلى السلطة مصحوبًا بتوترات سياسية، فإن اليسار لديه خبرة في السلطة".