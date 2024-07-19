واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها الجمعة إذ أدت الفوضى المرتبطة بخلل تقني عالمي بسبب عطل برمجي إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق المضطربة بالفعل، وفق وكالة "رويترز".

وبعد حالة من الشلل الواسع، عادت الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، إلى العمل بعدما أوقف العطل أنظمة الكمبيوتر لساعات، وكشف الثغرات الناشئة عن تحول العالم إلى التكنولوجيا المترابطة عقب .

وأدى الخلل التقني العالمي واسع النطاق إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والخدمات المصرفية والرعاية الصحية، بعد أن تسبب خلل في برنامج لشركة كراود سترايك للأمن السيبراني في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.

وتكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت خسائر، فيما كان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضا.

وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ أبريل نيسان، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.59 نقطة أو 0.71 بالمئة ليغلق عند 5505 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 144.28 نقطة أو 0.81 بالمئة مسجلا 17726.94 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 377.49 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 40287.53 نقطة.