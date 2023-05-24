ثروة برنارد أرنو تنخفض بمقدار 11 مليار دولار

وتضررت ثروة أرنو الصافية بسبب هزيمة السوق في قطاع الرفاهية، إثر مخاوف من تباطؤ الإنفاق الأمريكي وسط عدم اليقين الاقتصادي، بحسب الموقع.

وقال الموقع الأمريكي، إن حالة عدم اليقين أدت، أمس الثلاثاء، إلى انخفاض أسهم LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، أو LVMH، حيث يشغل أرنو منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، هبوطًا بنسبة 5٪ إلى 834.2 يورو، أو 900 دولار.

ولفت الموقع إلى أن الملياردير الفرنسي يستمد ثروته من 97.5٪ من أسهم علامة الأزياء الفاخرة كريستيان ديور القابضة، التي تسيطر على 41.4٪ من "إل في إم إتش".

ونقل عن بلومبيرغ القول: "حتى بعد هزيمة اليوم الواحد، لا يزال أرنو يرتفع بنحو 30 مليار دولار هذا العام حتى الآن".