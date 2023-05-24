ثروة برنارد أرنو تنخفض بمقدار 11 مليار دولار
فقد برنارد أرنو، أغنى شخص في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته، الثلاثاء.
ونقل موقع "إنسايدر" الأمريكي عن "بلومبيرغ" قولها، إن قطب تجارة التجزئة الذي تبلغ قيمته الآن 192 مليار دولار، يتقدم بمقدار 12 مليار دولار على ثروة ماسك البالغة 180 مليار دولار، وهو ما يقل عن 21 مليار دولار يوم الإثنين الماضي، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات
وتضررت ثروة أرنو الصافية بسبب هزيمة السوق في قطاع الرفاهية، إثر مخاوف من تباطؤ الإنفاق الأمريكي وسط عدم اليقين الاقتصادي، بحسب الموقع.
وقال الموقع الأمريكي، إن حالة عدم اليقين أدت، أمس الثلاثاء، إلى انخفاض أسهم LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، أو LVMH، حيث يشغل أرنو منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، هبوطًا بنسبة 5٪ إلى 834.2 يورو، أو 900 دولار.
ولفت الموقع إلى أن الملياردير الفرنسي يستمد ثروته من 97.5٪ من أسهم علامة الأزياء الفاخرة كريستيان ديور القابضة، التي تسيطر على 41.4٪ من "إل في إم إتش".
ونقل عن بلومبيرغ القول: "حتى بعد هزيمة اليوم الواحد، لا يزال أرنو يرتفع بنحو 30 مليار دولار هذا العام حتى الآن".
وقال إن أرنو شهد ثروته ترتفع هذا العام مع ارتفاع أسعار أسهم LVMH وسط توقعات بأن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من القيود الصارمة لـ COVID-19 ستؤدي إلى طلب قوي على السلع الفاخرة.
وأشار "إنسايدر" إلى أن LVMH أصبحت في نيسان/أبريل الماضي، أول شركة أوروبية على الإطلاق تجاوزت الـ 500 مليار دولار في تقييم السوق.