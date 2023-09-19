ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من شح المعروض

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، على خلفية مخاوف جديدة من ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فضلاً عن مخاوف سابقة حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحلول الساعة 00.18 بتوقيت غرينتش، 90 سنتاً، بما يعادل واحداً بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 94.70 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.