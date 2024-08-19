تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط.

ويأتي ذلك أيضاً فيما يركز المستثمرون كذلك على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل من مخاطر الإمدادات، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2% إلى 79.55 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2% إلى 76.52 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو 2% يوم الجمعة الماضي مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدنج"، وهي وحدة تابعة لشركة "نيسان للأوراق المالية": "المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع"، مضيفاً أن "عاملاً آخر هو اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة".

وأردف قائلاً: "التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق".

وأظهرت بيانات من الصين، الخميس، أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو/ تموز، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة.

وأثار ذلك مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل حاد معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.

في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الأحد، في جولة أخرى في الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن حركة "حماس" أثارت الشكوك حول المهمة باتهام إسرائيل بتقويض جهوده.

ولم تنجح الدول الوسيطة حتى الآن في تضييق هوة الخلافات بما يكفي للتوصل إلى اتفاق خلال أشهر من المفاوضات المتقطعة، واستمر العنف بلا هوادة في غزة، الأحد.