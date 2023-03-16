اليمنيون يستعدون لرمضان بهواجس انقطاع الكهرباء

بدأ الحديث في عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، عن خدمة الكهرباء وانقطاعها المتواصل، يعود إلى واجهة المشهد، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت مؤسسة كهرباء عدن أطلقت، الثلاثاء، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مناشدة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بضرورة التدخل مبكرا لتأمين وقود محطات توليد الكهرباء في المدينة، الذي أوشك على النفاد.

وقالت المؤسسة في مناشدتها إن محطة بترومسيلة الجديدة للطاقة في عدن التي تولد نحو 90 ميجاوات، توقفت عن العمل جراء نفاد الوقود من النفط الخام، مشيرة إلى أن ما يتبقى من وقود الديزل والمازوت المشغلين لباقي محطات التوليد على وشك النفاد كذلك في غضون أسبوع.

وأثارت مناشدة مؤسسة كهرباء عدن مخاوف وقلق أهالي المدينة، الذين أعادوا ذكريات معاناتهم مع مسلسل الانقطاعات المتزايدة للتيار خلال فصل الصيف في الأعوام الماضية، إذ وصل إجمالي ساعات "الانطفاء" في العام الماضي إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات تشغيل فقط خلال اليوم.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر: "خرجت نحو 90 ميجاوات عن الخدمة بسبب توقف محطة بترومسيلة جراء نفاد الوقود من النفط الخام، وما يتبقى من وقود الديزل نحو 9 آلاف طن، بينما المازوت يتبقى منه 7 آلاف طن، وهي الكمية التي ستكفي لمدة من 7 إلى 9 أيام تقريبا".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "لا توجد حتى الآن أية وعود حكومية لتوفير كمية من الوقود الخام التي يتم جلبها من قطاعات النفط في محافظة شبوة، في سبيل إعادة تشغيل محطة بترومسيلة في عدن وتخفيف انطفاءات الكهرباء عن المواطنين خلال شهر رمضان".