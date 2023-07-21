ارتفاع النفط وسط تقييم الأسواق لتراجع المخزونات والتحفيز الصيني
شهد خام برنت اليوم الجمعة، ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، بالإضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا إلى 76.27 دولار للبرميل، حيث كانت الأسعار قد أنهت أمس الخميس، على ارتفاع طفيف.
ويتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع 0.5 %، بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل زيادة 1.1 %، ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين إلى الضغط على أسعار النفط طوال الأسبوع، بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نموًا مخيبًا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%.
وانتعشت المعنويات في أسواق السلع، أملًا في أن تقوم الحكومة المركزية بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأعلنت الصين يوم الأربعاء، أنها ستضع خططًا لتحقيق استقرار في نمو عشرة قطاعات، بالإضافة إلى زيادة الدعم للشركات الخاصة.
وأدى تراجع مخزونات الخام الأمريكية مدعومة بقفزة في صادرات الخام إلى دعم الأسعار، وفقًا لما قالت إدارة معلومات الطاقة.
وأسهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وأعلنت السعودية أوائل يوليو/ تموز أنها ستمدد خفضًا طوعيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أغسطس/ آب، فيما قالت موسكو إنها ستقلص الصادرات 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب.