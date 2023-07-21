ارتفاع النفط وسط تقييم الأسواق لتراجع المخزونات والتحفيز الصيني

شهد خام برنت اليوم الجمعة، ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، بالإضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتًا إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا إلى 76.27 دولار للبرميل، حيث كانت الأسعار قد أنهت أمس الخميس، على ارتفاع طفيف.

ويتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع 0.5 %، بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل زيادة 1.1 %، ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين إلى الضغط على أسعار النفط طوال الأسبوع، بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نموًا مخيبًا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%.