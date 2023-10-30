بطالة خريجي الجامعات في الصين تهدد الاقتصادين الصيني والأمريكي

حذر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" من مدى خطورة أزمة بطالة متنامية تضرب الصين، تنتشر في أوساط الشباب المتخرج من جامعاتها، وتلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي.

أشار تقرير للموقع الأمريكي إلى أن البطالة تؤثر بشكل كبير على شريحة الشباب الذين يتخرجون من الجامعات الصينية، ولا يجدون فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم؛ الأمر الذي لا يهدد الاقتصاد الصيني فحسب، وإنما تمتد آثاره للاقتصاد الأمريكي أيضًا.

وأشار التقرير إلى أن الصين لا تستطيع إقحام خريجي الجامعات الشباب في سوق العمل، فيما معدل البطالة بين الشباب الصيني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 21% اعتبارًا من مايو 2023، بعد أن كان المعدل لا يتعدى 15.4% قبل عامين.

وقد يتسبب ذلك في انخفاض الإنتاجية في الصين؛ الأمر الذي قد يربك الولايات المتحدة لأنها تعتمد بشكل كبير على الصين في السلع والخدمات.