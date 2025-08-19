الاتحاد الأوروبي يعيد مسودة البيان المشترك بشأن الرسوم الجمركية لأمريكا

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن المفوضية أعادت إلى الولايات المتحدة مسودة بيان مشترك حول التجارة والرسوم الجمركية، بعد أن تلقت الأسبوع الماضي نصًا من الإدارة الأمريكية يتضمن مقترحات لوضع صياغة نهائية للبيان.

وقال المتحدث: "أؤكد أننا أرسلنا مسودة البيان المشترك إلى الولايات المتحدة"، مؤكّدًا استمرار الاتصالات السياسية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مضيفًا: "العمل مستمر".

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري في أواخر يوليو، لكن لم يُنفَّذ حتى الآن سوى البند المتعلق بالرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15%، بحسب وكالة "رويترز".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي بانتظار صدور أوامر تنفيذية من البيت الأبيض بشأن الاستثناءات، مثل قطاع صناعة السيارات.