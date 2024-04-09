خبراء: شظايا استهداف القنصلية في دمشق تطال العملة الإيرانية

وأوضح فرزاني أنه "بالنظر إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يتصرفون بحماسة في كثير من القرارات، خاصة القضايا السياسية، يبدو أننا سنشهد زيادة مرتقبة لسعر الصرف والذهب".

وأضاف "باعتبار أن ارتفاع سعر الصرف هو أمر نفسي وعاطفي وليس ناجمًا عن تغيرات اقتصادية جوهرية، فلا ينبغي للبنك المركزي أن يدخل في هذا الموضوع بسرعة، بل عليه أن يكون أكثر صبرًا، ومن ثم ضبط سوق العملة للعودة إلى المعدلات السابقة، ومنع التقلبات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات التضخمية".

استمرار الارتفاع

بدوره، توقع عضو البرلمان أعظمي ساردويي، أن يرتفع سعر الدولار ويصل إلى 800 ألف أو مليون ريال نهاية العام الحالي، معتبرًا أن "الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والبرلمان لا نتائج لها"، مشيرًا إلى أن "إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي لن يحل مشاكل الشعب".

ويرى في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية سيتوقف بعد فترة قصيرة إذا لم يكن بسبب مشاكل اقتصادية.