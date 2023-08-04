وزير بريطاني يثير جدلًا بدعوته "المسنين" للعمل في "توصيل الطعام"

دعا وزير العمل والمعاشات البريطاني، ميل سترايد، مواطني بلده ممن تفوق أعمارهم سن الـ 50 عامًا، للبحث عن وظائف كموصلي الطعام (ديليفيري) في شركة "ديلفيرو"، حيث نصحهم بالتوسع في آفاقهم، والنظر إلى وظائف مرنة يمارسها عادة الشباب.

وبحسب صحيفة "التايمز"، شجع ميل سترايد مواطني بلده ممن هم فوق الـ50 عامًا على التطلع إلى الخيارات الأخرى المتاحة لهم، مضيفًا: "ما نراه في هذه الوظائف هو القدرة على التواصل مع الآخرين والعمل بساعات مرنة، حيث يمكن التوقف عن العمل في أي وقت دون الحاجة إلى العمل لعدد من الساعات محددة".

وتأتي تصريحات الوزير في إطار محاولة تخفيض أعداد المتعطلين عن العمل، خاصة من الفئة التي تعرف بأنها لا تعمل ولا تبحث عن أي وظائف مع ازدياد أعدادهم منذ جائحة كورونا.

لكن فكرة الوزير هذه لم تلقَ ترحيبًا في البرلمان البريطاني، حيث أطلق البرلماني تشارلي فالكونر، عضو حزب العمال، تغريدة انتقد فيها سترايد، ووصفه بأنه "غير متزن"، وقارنه بنورمان تيبيت، الذي قال في العام 1981: "اركب دراجتك"، كرد على البطالة الجماعية، والاضطرابات.