هل يتحرر "تحالف الساحل" من منطقة الفرنك الأفريقي؟
تواجه دول تحالف الساحل الثلاث تحديًا اقتصاديًا ونقديًا بالغ الأهمية، مع تأكيد رغبتها في الانسحاب من منطقة "الفرنك الأفريقي"، عقب انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ما قد يمثل ضربة جديدة للمنطقة.
وكانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي 3 مستعمرات فرنسية سابقة تديرها، الآن، أنظمة عسكرية، قد أحدثت مفاجأة بإعلانها، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خروجها "بأثر فوري" من المجموعة الاقتصادية للدول الغربية "إيكواس" التي انضمت إليها.
وهذه المرة، تتجه الدول الثلاث المجتمعة ضمن تحالف دول الساحل، الذي أسسته، في سبتمبر/ أيلول العام 2023، نحو الخروج من الفرنك الأفريقي، العملة المشتركة بين 8 دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
وترغب باماكو ونيامي وواغادوغو في إنشاء عملة موحدة خاصة بها، وهذا القرار ليس مجرد انفصال جديد عن الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، بل إنه يُنذر بعواقب خطيرة بالنسبة لهذه الدول الثلاث، التي تعد من بين أفقر دول العالم، وفق ما أكده تقرير إخباري نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم الأحد الماضي، في مقابلة على التلفزيون الوطني: "لقد سلبتنا فرنسا أكثر من 107 أعوام، وعليها أن تدفع نقدًا ديون 65 عامًا من النهب الممنهج لمواردنا، و42 عامًا (بعد الاستقلال)، وسنجد جدولًا زمنيًا حتى نتمكن من التساوي مع فرنسا"، وفق تعبيره.
وبحسب قائد الانقلاب العسكري في النيجر، فإن "العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار"، لافتًا إلى أن دول الساحل الثلاث "لديها خبراء نقديون، وسيقررون في الوقت المناسب".
وأصر الجنرال تياني على أن "العملة هي علامة على السيادة"، وأن دول المنطقة "منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة"، بعد أن كانت "البقرة الحلوب لفرنسا"، بحسب وصفه.
وفي السياق، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أن "الأمر لا يتعلق بالعملة فحسب، بل بالتحرر من كل قيد يُبقينا في العبودية"، وفق ما قاله في مقابلة نشرت على "يوتيوب".
وبالنسبة إلى الخبراء، فإن الرغبة في مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ليست مفاجئة، بل هي خطوة منطقية بعد قرار هذه الدول مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تأسست، العام 1975، والتي من المفترض أن تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء الخمسة عشر، حيث تبدو العلاقات بين المنظمة وقادة الانقلاب في أسوأ حالاتها.
وعارضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلابات العسكرية في دول الساحل الثلاث، وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على مالي، قبل تطبيقها على النيجر، وفي أغسطس/آب الماضي، ذهبت إلى حد التهديد بالتدخل عسكريًا في نيامي لاستعادة النظام الدستوري، وإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزًا.
وحتى الآن، لم يقدم أي من قادة دول تحالف الساحل الثلاث تفاصيل ملموسة حول الكيفية التي يعتزمون بها مغادرة الكتلة الاقتصادية، ولا متى، ما خلق مناخًا من الشك والقلق لدى المستثمرين في القطاع الخاص في هذه البلدان.
وقالت "لوبوان"، إن قرار الانسحاب من منطقة الفرنك الأفريقي لا تخلو من عواقب خطيرة، موضحة أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ذات الاقتصادات الزراعية في الغالب، هي دول غير ساحلية، ولا تزال تعتمد على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، مثل إمداداتها من الكهرباء.
كما توفر المؤسسة ضمانًا لوصول هذه البلدان إلى السوق المالية الدولية، وبخروجها من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، فإن الدول الثلاث ستحرم نفسها من التمويل في المستقبل، إضافة إلى خطر انخفاض تصنيفها وانخفاض قيمة العملة الجديدة فيها.
ولا تقتصر التحديات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو على طباعة أوراق نقدية جديدة فحسب، بل سيكون من الضروري أيضًا إنشاء بنك مركزي، وصياغة واتخاذ قرار بشأن سياسة نقدية مشتركة، وإدارة الانتقال نحو التخلي عن الفرنك الأفريقي، والعديد من الأسئلة المهمة الأخرى، وفقًا لتقرير "لوبوان".
ويقول الخبير المالي تشارلي روبرتسون إن "التخلي عن العملة الموحدة سيؤدي إلى كساد كبير"، مضيفًا أن ذلك سيكون أسوأ خطأ سياسي يمكن أن ترتكبه هذه الدول، وهو أمر يستحق التفكير فيه، نظرًا لأن مالي هي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التي جربت تجربة العملة الوطنية بين عامي 1962 و1967، دون جدوى.