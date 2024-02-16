هل يتحرر "تحالف الساحل" من منطقة الفرنك الأفريقي؟

تواجه دول تحالف الساحل الثلاث تحديًا اقتصاديًا ونقديًا بالغ الأهمية، مع تأكيد رغبتها في الانسحاب من منطقة "الفرنك الأفريقي"، عقب انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ما قد يمثل ضربة جديدة للمنطقة.

وكانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي 3 مستعمرات فرنسية سابقة تديرها، الآن، أنظمة عسكرية، قد أحدثت مفاجأة بإعلانها، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خروجها "بأثر فوري" من المجموعة الاقتصادية للدول الغربية "إيكواس" التي انضمت إليها.

وهذه المرة، تتجه الدول الثلاث المجتمعة ضمن تحالف دول الساحل، الذي أسسته، في سبتمبر/ أيلول العام 2023، نحو الخروج من الفرنك الأفريقي، العملة المشتركة بين 8 دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.

وترغب باماكو ونيامي وواغادوغو في إنشاء عملة موحدة خاصة بها، وهذا القرار ليس مجرد انفصال جديد عن الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، بل إنه يُنذر بعواقب خطيرة بالنسبة لهذه الدول الثلاث، التي تعد من بين أفقر دول العالم، وفق ما أكده تقرير إخباري نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم الأحد الماضي، في مقابلة على التلفزيون الوطني: "لقد سلبتنا فرنسا أكثر من 107 أعوام، وعليها أن تدفع نقدًا ديون 65 عامًا من النهب الممنهج لمواردنا، و42 عامًا (بعد الاستقلال)، وسنجد جدولًا زمنيًا حتى نتمكن من التساوي مع فرنسا"، وفق تعبيره.

وبحسب قائد الانقلاب العسكري في النيجر، فإن "العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار"، لافتًا إلى أن دول الساحل الثلاث "لديها خبراء نقديون، وسيقررون في الوقت المناسب".

وأصر الجنرال تياني على أن "العملة هي علامة على السيادة"، وأن دول المنطقة "منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة"، بعد أن كانت "البقرة الحلوب لفرنسا"، بحسب وصفه.