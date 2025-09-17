متأثرة بتصريحات نتنياهو.. أسهم إسرائيل تذهب إلى أطول سلسلة خسائر

استمرت موجة البيع في الأسهم الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة في 18 شهراً، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير الاقتصادي للحرب في غزة، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب 35 بنسبة 1.8%، ليصل إجمالي التراجع منذ 9 سبتمبر إلى 4.3%.

وبينما انسحب مستثمرو الأسهم من السوق بشكل مطرد هذا الأسبوع، لم تشهد سندات الشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأمريكي أي تحرك يُذكر.

واقترح الاتحاد الأوروبي تعليق المزايا التجارية التفضيلية لإسرائيل، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة على الدول الأخرى التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الاتحاد، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية يوم الأربعاء.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بانعزال إسرائيل، وشدد على ضرورة الاعتماد على الذات لمواجهة أي عقوبات.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق أنه كان يشير على وجه التحديد إلى الاستقلال الأمني، وقد أسيء فهم كلامه بطريقة "أثارت ضجة في الأسواق"، ثم أكد أن إسرائيل ستبني صناعة أسلحة مستقلة وقوية لتلبية احتياجاتها العسكرية.

ويشهد توجه المستثمرين حاليًا تحولًا عن الصمود الذي ترسخت آثاره في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فبعد موجة بيع مذعورة عقب الهجوم مباشرة، انتعش مؤشر تل أبيب، وكان قد ارتفع بنسبة 83% خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أكثر من 200 مليار دولار إلى ثروات المساهمين.

لكن تفاؤل السوق اصطدم بحائط في الأيام القليلة الماضية مع تعرض إسرائيل لانتقادات من الولايات المتحدة فضلاً عن مجموعة متزايدة من الدول الصديقة بسبب هجومها المكثف على مدينة غزة والهجوم على قطر.

وفوّت السوق على نفسه موجة ارتفاع شهدتها الأسهم العالمية مؤخراً، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ويُعتبر التراجع الذي استمر ستة أيام في مؤشر تل أبيب الأكثر حدة بين المؤشرات العالمية التي تتابعها بلومبرغ.