البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة "صدمة اقتصادية لا نريدها"

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.

وأضاف بانجا لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب: "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".

وأردف أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة"