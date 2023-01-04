بعد حبس المنتج.. ما مصير فيلم "أهل الكهف"؟
أعلنت شركة "رشيدي برودكشن" للإنتاج الفني، اليوم الأربعاء، عن امتلاكها إنتاجيًا جميع حقوق فيلم "أهل الكهف"، بعد تنازل منتجه السابق وليد منصور الذي تم القبض عليه مؤخراً، عن حقوقه في شراكة الفيلم.
ويتناول فيلم "أهل الكهف" محاكاة القصة القرآنية التاريخية لأصحاب الكهف، ولكن بقالب فني يتناسب مع العصر الحديث، وفقاً لصُناع العمل.
ويعد الفيلم هو الأضخم إنتاجيا خلال تاريخ السينما المصرية، حيث يحاكي حقبة تاريخية، ما يتطلب أموالاً باهظة بالإضافة إلى الإكسسوارات والديكورات، بحسب تصريحات سابقة لمنتجه السابق وليد منصور.
وأكدت شركة "رشيدي برودكشن" في بيانها الرسمي، أنها امتلكت جميع حقوق إنتاج فيلم "أهل الكهف" تمهيدا لاستئناف تصوير مشاهده المتوقفة ليرى العمل النور قريبًا.
وأعربت الشركة في بيانها، عن استيائها من ذكر اسم منتج الفيلم السابق وليد منصور في بعض الموضوعات الصحفية التي تتناول أخبارًا عن الفيلم، برغم تنازله رسميًا عن حقوقه الإنتاجية.
وقالت الشركة إنه "رغم امتلاكها حقوق الفيلم إنتاجيا، لاحظت قيام بعض وسائل الإعلام تتناول موضوعات صحفية عن الفيلم تصحبها بوسترات وأخبار تحمل اسم المنتج وليد منصور، والذي تنازل لها عن جميع حقوقه في هذا المصنف، ما يشكل اعتداءً على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تُعرضكم للمساءلة القانونية".
وأضافت شركة "رشيدي برودكشن" للإنتاج الفني: "لذا وجب علينا إحاطتكم علما، بأن شركتنا هي مالكة جميع حقوق فيلم أهل الكهف بصفتها منتجة العمل، وننبه عليكم بضرورة إزالة هذه المخالفة، وعدم عرض أي مادة دعاية أو إخبارية تحمل أي اسم بخلاف اسم شركتنا المذكورة".
يشار إلى أن فيلم "أهل الكهف" منذ الإعلان عن بداية تصويره العام الماضي، أثار حالة من الجدل، وسط انقسام حول جواز محاكاة قصة قرآنية في عمل فني أم لا.
وحينها ردّ منتج الفيلم السابق وليد منصور، بالقول إن "السيناريو تمت مراجعته من قبل الأزهر في مصر"، مشيراً إلى أنه "ظل داخل أروقة الأزهر لمدة 6 شهور، وتمت إجازته من قِبله، ثم عرض على الرقابة على المصنفات الفنية، وتمت إجازته أيضاً".
والفيلم مأخوذ من مسرحية "أهل الكهف" للكاتب والروائي المصري الراحل توفيق الحكيم، وتمت معالجة النص المسرحي وتحويله إلى نص سينمائي بواسطة السيناريست أيمن بهجت قمر.
ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين منهم: "خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، صبري فواز، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، وغيرهم".