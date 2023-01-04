بعد حبس المنتج.. ما مصير فيلم "أهل الكهف"؟

وأعربت الشركة في بيانها، عن استيائها من ذكر اسم منتج الفيلم السابق وليد منصور في بعض الموضوعات الصحفية التي تتناول أخبارًا عن الفيلم، برغم تنازله رسميًا عن حقوقه الإنتاجية.



وقالت الشركة إنه "رغم امتلاكها حقوق الفيلم إنتاجيا، لاحظت قيام بعض وسائل الإعلام تتناول موضوعات صحفية عن الفيلم تصحبها بوسترات وأخبار تحمل اسم المنتج وليد منصور، والذي تنازل لها عن جميع حقوقه في هذا المصنف، ما يشكل اعتداءً على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تُعرضكم للمساءلة القانونية".



وأضافت شركة "رشيدي برودكشن" للإنتاج الفني: "لذا وجب علينا إحاطتكم علما، بأن شركتنا هي مالكة جميع حقوق فيلم أهل الكهف بصفتها منتجة العمل، وننبه عليكم بضرورة إزالة هذه المخالفة، وعدم عرض أي مادة دعاية أو إخبارية تحمل أي اسم بخلاف اسم شركتنا المذكورة".