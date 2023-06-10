المجموعة القصصية "المنيع" لعمر سعيد.. معان إنسانية وفلسفية

ويستخدم الكاتب العراقي في نصوصه أسلوبا كتابيا جديدا لسرد تلك القصص، حيث يبتعد عن الإنشاء والسرد المسهب، ويقترب من استخدام الرموز والاختزال ليفسح المجال للقارئ أن يفكر بطريقته الخاصة داخل القصة.

ويعد الكتاب فرصة للقارئ أن يشارك الكاتب فهم وتحليل أبعاد القصص التي قد تحدث مع شعوب بأكملها.