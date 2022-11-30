تبرير "الرداءة" الفنية في سوريا

تركت الحرب آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة في سوريا، ولعل الجانب الاقتصادي كان الأقسى والأعنف أثراً، والفن باعتباره عاكساً ممتازاً للواقع، استطاع أن يحاكي الحرب سينمائياً وتشكيلياً ومسرحياً، وأيضاً على صعيد الرواية والشعر والقصة والموسيقى وغيرها..

لكن هذا الفن في كثير من الأحيان تعامل مع الحرب ليس كموضوعة مُحفِّزة، بقدر كونه ذريعة لتبرير "رداءة" الإنتاجات الفنية المختلفة، خاصة في ظل الاقتصاد بالميزانيات المخصصة، وفقاً لنقّاد ومتابعين.

وعليه أصبحت الحرب بمثابة شمّاعة لكل السوء الحاصل، ولاسيما بجانبها المادي، ورغم أن قطاع السينما مثلاً ظلَّ محافظاً على الحصة الأكبر من التمويل في وزارة الثقافة، فإن الأفلام الناتجة أقل ما يقال عنها أنها "مخجلة"، ولا تليق بالفن السابع.

طبعاً الخلل بالأساس يأتي من النصوص المتهالكة لكتَّابُها، ويشتغلها مخرجوها من "خلف أيديهم" كما يُقال، إذ ليس هناك شغف حقيقي بالسينما، فالأحداث مفتعلة، والحوارات سخيفة، والشخصيات سطحية بلا أي عمق نفسي، لدرجة أنه يبدو الأمر أشبه بـ"المخلوطة" بحيث تختلط على المُشاهد الأمور..

هل ما يتابعه كوميديا أم تراجيديا؟ فيضحك لمشاهد الموت والانفجارات ويبكي لمشاهد الأعراس، وذلك نتيجة "شَلف" اللقطات، والتقطيع الخاطئ، والمونتاج الرديء، وإدارة الممثل المتهالكة، فلا نفحات إنسانية تشفّ من خلال الضوء السحري لصالة العرض، وإنما قسوة ما بعدها قسوة، هدفها التَّمثيل بالجمهور، وليس التَّمثيل له.