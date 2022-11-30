تبرير "الرداءة" الفنية في سوريا
تركت الحرب آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة في سوريا، ولعل الجانب الاقتصادي كان الأقسى والأعنف أثراً، والفن باعتباره عاكساً ممتازاً للواقع، استطاع أن يحاكي الحرب سينمائياً وتشكيلياً ومسرحياً، وأيضاً على صعيد الرواية والشعر والقصة والموسيقى وغيرها..
لكن هذا الفن في كثير من الأحيان تعامل مع الحرب ليس كموضوعة مُحفِّزة، بقدر كونه ذريعة لتبرير "رداءة" الإنتاجات الفنية المختلفة، خاصة في ظل الاقتصاد بالميزانيات المخصصة، وفقاً لنقّاد ومتابعين.
وعليه أصبحت الحرب بمثابة شمّاعة لكل السوء الحاصل، ولاسيما بجانبها المادي، ورغم أن قطاع السينما مثلاً ظلَّ محافظاً على الحصة الأكبر من التمويل في وزارة الثقافة، فإن الأفلام الناتجة أقل ما يقال عنها أنها "مخجلة"، ولا تليق بالفن السابع.
طبعاً الخلل بالأساس يأتي من النصوص المتهالكة لكتَّابُها، ويشتغلها مخرجوها من "خلف أيديهم" كما يُقال، إذ ليس هناك شغف حقيقي بالسينما، فالأحداث مفتعلة، والحوارات سخيفة، والشخصيات سطحية بلا أي عمق نفسي، لدرجة أنه يبدو الأمر أشبه بـ"المخلوطة" بحيث تختلط على المُشاهد الأمور..
هل ما يتابعه كوميديا أم تراجيديا؟ فيضحك لمشاهد الموت والانفجارات ويبكي لمشاهد الأعراس، وذلك نتيجة "شَلف" اللقطات، والتقطيع الخاطئ، والمونتاج الرديء، وإدارة الممثل المتهالكة، فلا نفحات إنسانية تشفّ من خلال الضوء السحري لصالة العرض، وإنما قسوة ما بعدها قسوة، هدفها التَّمثيل بالجمهور، وليس التَّمثيل له.
هل سمعتم مثلاً بفيلم روائي طويل يتم تصويره بثمانية عشر يوماً؟ هذا تم في سوريا بتصريح من المخرج، والسبب هو ضغط النفقات الإنتاجية من استئجار كاميرات التصوير، وتكاليف اللوكيشن، والنقل، والإطعام، وما إلى هنالك، والحقيقة أن ذلك بغية الحصول على أجور تتناسب مع الجهد، وفق مقولة "تُعطيني ليرة أشتغل لك بليرة"، بعيداً عن أي حس إبداعي أو جمالي.
المسرح السوري في زمن الحرب، ما زال كما كان، "الحلقة الأضعف" في الفنون، إذ بقي مُهملاً ومتروكاً لتقطيع أوقات فراغ العاملين في الدراما التلفزيونية، فلا شغف حقيقيا، ولا رغبة في الارتقاء بأبي الفنون، لا من قبل مديرية المسارح وميزانيتها الشحيحة، ولا من قبل خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية الحالمين بالظهور على الشاشة.
بالمقابل، يبقى بعض المحبين القلائل للمسرح الذين لا يعنيهم المال بقدر الوقوف على الخشبة ووراء كواليسها وفي غرفة التحكُّم، فجُلّ ما نشهده في ريبتوار المسرح السوري هو تكرارات مُمِضَّة لعروض سبق تقديمها في سنوات سابقة لمرة أو مرتين، مع بعض التعديلات على الخطة الإخراجية، أو الاتكاء على نصوص عالمية أو عربية من دون الاجتهاد في إعدادها لتصبح بنكهة سورية.
ويرى النقاد أنه منذ سعد الله ونوس لم تشهد الساحة المسرحية في سوريا كاتباً مسرحياً تُرفَع له القبعة، وإنما مُجرد تجارب واهية لإنشاء نصوص بمستوى "طفولي"، لا ترقى إلى المستوى اللازم في مواجهة الهمّ السوري وحُطام المجتمع وتقديم رؤية تواكب ما حصل مسرحياً، ودراماتورجيا تُصحِّح مسار الأخطاء المتراكمة على صعيد النص المكتوب وأداء الممثلين والخطاب الإخراجي، ودلالات كل ذلك.
وإن المتابع لما تشهده الخشبات السورية سيتيقّن بأن معظم العروض تحمل فهماً خاطئاً للمسرح، من ناحية مباشرتها وضعضعة تكوينها الأدائي والبصري، وحتى على صعيد السينوغرافيا وتقليديتها، وكل ذلك بذريعة ضعف التمويل والافتقار إلى جهات إنتاجية تدعم بشكل حقيقي الجهود النبيلة لصناع الفرجة المسرحية.
من دون أن يعني ذلك أنه لم تخرج بعض العروض عن تلك النوعية الرديئة، فما زال هناك بعض القادرين على خلخلة السائد، والبزوغ كأزهار في حقول الشوك المديدة، ومثل هذه العروض تراها على خشبات المسرح القومي أحياناً، أو في عروض تخرج طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها مع ذلك تبقى قليلة جداً، إن لم نقل نادرة.
ومع ذلك فهي غير قادرة على تحقيق نهضة أو إعادة الألق لأبي الفنون، إذ إن الكمّ يغلب على الكيف للأسف، وتبقى الأعمال الجيدة بمثابة طفرات في جسد المسرح المتهالك، بفعل البيروقراطية وقلة الدعم، والافتقار إلى كتّاب جديين، ومخرجين على قدر المسؤولية.
وعلى صعيد التشكيل، فـ"لا تشكيلي ببكيلك"، ففيه من المرارات الكثير، ومن الرداءة أكثر، وكأن الحرب ومفرزاتها لا تعني الفنانين التشكيليين بشيء، ولم تهزّ مخيلتهم، ولم تترك أثرها على ريشهم وألوانهم بشيء، وإنما حافظوا على تكرار أنفسهم، واجترار أفكارهم وأساليبهم منذ عقود، ولم تخرج إلى العلن حتى الآن ظاهرة فنية يُشار إليها بالبنان، على أنها الأكثر انتماءً إلى الزمن السوري المعاصر، بخرابه وموته وخزيه بصيغة المضارع المستمر.
وكأنه ليس هناك مُصوِّر منتمٍ إلى حاضره، فإما يعيش في ماضيه الزاهي، أو ينزوي في مرسمه أو مشغله بعيداً عما يدور حوله من مآسٍ قادرة على إنجاز ألف "غيرنيكا" ومليون "صرخة"، لكن على ما يبدو أن فنانينا التشكيليين أذن من طين والأخرى من عجين، فلا نرى في لوحاتهم ومنحوتاتهم أي ملمح من ملامح الإصغاء للوجع السوري، بل مجرد خربشات على هامش الحياة.
ولعدم رغبتهم في الانتماء إلى الواقع، والانخراط في فقر وزارة الثقافة المادي والمعنوي، يلجؤون إلى صالات العرض الخاصة، التي تتيح لهم بيع لوحاتهم بأسعار أشبه ببورصة العملات الصعبة، إذ لا يريدون أن يكونوا أشبه بالشحادين كما المسرحيون، وإنما يدعمون أنفسهم بأنفسهم، بلا "منيّة" أحد، إلا أمراء الحرب الجدد، الذي يهبّون لشراء لوحاتهم بغض النظر عن فهمهم لمزاياها، وإنما للتبجُّح بأنها باتت تزين صالوناتهم، بعيداً عن قيمها الجمالية الحقيقية.
الموسيقى أيضاً بكل الحفلات التي تشهدها دار الأوبرا ومسارح المحافظات، ليست سوى ترجيع صدى لما كان، من دون أي محاولة للتأليف أو التجديد أو الابتكار، إلا ما ندر، وطبعاً كل ذلك بحجة المكافآت التي لا تكفي الموسيقيين أجرة طريق. ولا نعلم إلى أية هاوية ستستقر الفنون في سوريا مع هذا الارتهان المزري للمال، بعيداً عن أي همّ إبداعي حقيقي.