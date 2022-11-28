الملحن كريم هميم: أخشى على الأغنية العراقية من الإسفاف

تعد من المساهمين في صناعة الأغنية العراقية الأصيلة خاصة في فترة الثمانينات، لكن نراك اليوم مقلاً في التلحين.. هل اختلاف الذائقة الفنية وراء ذلك؟

في الثمانينات كان المستمع والمشاهد للأعمال الغنائية يختلف تماما عن المستمع والمشاهد في هذه الفترة والمرحلة، كانت الحياة أبسط وكان الإنسان لديه وقت يسمح له بمتابعة الأغاني، وكان الفن الملتزم هو المنتشر بسبب الصحو الفني والثقافي، فالشاعر مختلف والموسيقى مختلفة، كل شي كان مختلفا..

لكن اليوم في خضم هذا الضياع في جو السوشيال ميديا، صارت مساحة الشغل والإبداع الفني مترامية الأطراف، للأسف اختلط الحابل بالنابل، ونحن لدينا حسابات مقدرة ومحسوبة للحفاظ على قيمنا وتاريخنا الأدبي والفني والأخلاقي والاجتماعي، مع احترامنا الآن للحاضرين.

في الثمانينات كانت الأصوات التي تؤدي أعمالي بالذات هم أصدقاء حميمون قريبون إلى قلبي: كان قسم منهم طلبة في معهد الفنون الجميلة في بغداد، كوني أستاذا ومدرسا ورئيس قسم للموسيقى في فترة ما، وقسم منهم كانوا أعضاء في فرق المنظمات الجماهيرية، وهي فرق فنية تتكون من اتحاد للنساء والطلبة والشباب، وكنت مشرفا رفقة مجموعة من الأساتذة على الفرقة النغمية التي كانت تضم خيرة الفنانين الشباب في فترة الثمانينات.. وقد لحنت لهم أعمالا وأغلبهم قريبون إلى قلبي.

كان السبب الرئيسي لانتشار أعمالي أيضا أنه كان هناك برنامج مشاهد بشكل واسع حينها اسمه" أصوات شابة" من إعداد الأستاذ والفنان الكبير فاروق هلال، وهو رجل مخلص لفنه وثقافته ونحن معه في إعلاء شأن الموسيقى في تلك الفترة، وتعد هذه أسباب أساسية ساهمت كثيرا في أن تصل أعمالنا إلى الجمهور العراقي.

أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال عن قلة ألحاني حاليا، فقد غادرت العراق منذ سنة 1996 نحو دمشق وفيها ثابرت وتعبت كثيرا في السنوات الأولى إلى أن أسست "مؤسسة الأصيل للإنتاج والتوزيع الفني"، وقد استقطبت الكثير من الأصوات الجديدة لأنه كثيرا ما يستهويني الشباب والهواة، حيث من السهل توجيههم وتوصيل رسالتي الفنية عبرهم، لذلك نجحت في تأسيس مجموعة من الأصوات السورية والعراقية الشابة خاصة أنه في تلك الفترة استقر كثير من العراقيين في سوريا إثر الغزو الأميركي للعراق.

في نفس الفترة لحنت قصيدة "سوف أرحل" لمطربة الأجيال "ميادة الحناوي"، وقصيدتين للفنانة التونسية "لطيفة" من كلمات الشاعر "سلام قزاز" من ديوان "كوني طبيبتي" للشاعر نفسه.

أعتقد أنه منذ سنة 1996 إلى سنة 2015 كانت فترة ذهبية في حياتي، حيث قدمت من خلالها أعمالا كثيرة وأنتجت أعمالا كثيرة من ضمنها: مقدمة مسلسل "فاتنة بغداد" الذي يروي قصة الفنانة العراقية "عفيفة إسكندر"، كما قمت بتأليف وتلحين الموسيقى التصويرية لمسلسل "أبو طبر" وهو شخصية عراقية ذاع صيتها في فترة السبعينات.

حققت الكثير من الأشياء في تلك الفترة، ممكن أن من لا يتابع يشعر أنني مقل، حقيقة أنا لا أدافع بطبعي عن أعمالي، حين تصل الأغنية للمطرب، أرى أنها صارت من مسؤوليته.

ومنذ عام 2015 استقريت في الدوحة، وقد لحنت كثيرا من الألحان والإعلانات وعملت مشرفا في قسم الموسيقى في قناة الريان وقدمت كثيرا من الأعمال، ومؤخرا بات يستهويني تلحين القصائد الفصيحة، وقد لحنت "أيها الناي" للشاعرة القطرية "سميرة عبيد" وأيضا "قالو على عش الغرام تثوري" للشاعر اليمني أمين الحنشلي.

بالعكس أرى أنني في هذه المرحلة لحنت كثيرا من الأعمال التي تشبهني وتتوافق مع دراستي وطموحي، وعلى صعيد شهرة الأعمال، أعتقد أن أعمالي في بغداد أقل شأن فني مقارنة بالأعمال التي سأنجزها في هذه الفترة.