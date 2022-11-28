الملحن كريم هميم: أخشى على الأغنية العراقية من الإسفاف
ساهم الملحن العراقي كريم هميم، وهو من أبرز رموز الأغنية العراقية، في صناعة مجدها، خاصة في فترة الثمانينات، حيث كان من الكبار الذين أسسوا الجيل الذهبي للأغنية الملتزمة.
وقيّم هميم، وهو والد الفنانة العراقية أصيل هميم، خلال حواره مع" إرم نيوز"، واقع الأغنية العراقية ووصفها بأنها الأكثر انتشارا عربيا، "لكنني أخشى عليها من الإسفاف بسبب الاستسهال في الكلمات والتلحين".
ويراهن هميم على الطاقات الفنية الشابة، مؤكداً أنه من الضروري تجاوز القطيعة بين الأجيال، واستفادة الشباب من خبرة الكبار.
تعد من المساهمين في صناعة الأغنية العراقية الأصيلة خاصة في فترة الثمانينات، لكن نراك اليوم مقلاً في التلحين.. هل اختلاف الذائقة الفنية وراء ذلك؟
في الثمانينات كان المستمع والمشاهد للأعمال الغنائية يختلف تماما عن المستمع والمشاهد في هذه الفترة والمرحلة، كانت الحياة أبسط وكان الإنسان لديه وقت يسمح له بمتابعة الأغاني، وكان الفن الملتزم هو المنتشر بسبب الصحو الفني والثقافي، فالشاعر مختلف والموسيقى مختلفة، كل شي كان مختلفا..
لكن اليوم في خضم هذا الضياع في جو السوشيال ميديا، صارت مساحة الشغل والإبداع الفني مترامية الأطراف، للأسف اختلط الحابل بالنابل، ونحن لدينا حسابات مقدرة ومحسوبة للحفاظ على قيمنا وتاريخنا الأدبي والفني والأخلاقي والاجتماعي، مع احترامنا الآن للحاضرين.
في الثمانينات كانت الأصوات التي تؤدي أعمالي بالذات هم أصدقاء حميمون قريبون إلى قلبي: كان قسم منهم طلبة في معهد الفنون الجميلة في بغداد، كوني أستاذا ومدرسا ورئيس قسم للموسيقى في فترة ما، وقسم منهم كانوا أعضاء في فرق المنظمات الجماهيرية، وهي فرق فنية تتكون من اتحاد للنساء والطلبة والشباب، وكنت مشرفا رفقة مجموعة من الأساتذة على الفرقة النغمية التي كانت تضم خيرة الفنانين الشباب في فترة الثمانينات.. وقد لحنت لهم أعمالا وأغلبهم قريبون إلى قلبي.
كان السبب الرئيسي لانتشار أعمالي أيضا أنه كان هناك برنامج مشاهد بشكل واسع حينها اسمه" أصوات شابة" من إعداد الأستاذ والفنان الكبير فاروق هلال، وهو رجل مخلص لفنه وثقافته ونحن معه في إعلاء شأن الموسيقى في تلك الفترة، وتعد هذه أسباب أساسية ساهمت كثيرا في أن تصل أعمالنا إلى الجمهور العراقي.
أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال عن قلة ألحاني حاليا، فقد غادرت العراق منذ سنة 1996 نحو دمشق وفيها ثابرت وتعبت كثيرا في السنوات الأولى إلى أن أسست "مؤسسة الأصيل للإنتاج والتوزيع الفني"، وقد استقطبت الكثير من الأصوات الجديدة لأنه كثيرا ما يستهويني الشباب والهواة، حيث من السهل توجيههم وتوصيل رسالتي الفنية عبرهم، لذلك نجحت في تأسيس مجموعة من الأصوات السورية والعراقية الشابة خاصة أنه في تلك الفترة استقر كثير من العراقيين في سوريا إثر الغزو الأميركي للعراق.
في نفس الفترة لحنت قصيدة "سوف أرحل" لمطربة الأجيال "ميادة الحناوي"، وقصيدتين للفنانة التونسية "لطيفة" من كلمات الشاعر "سلام قزاز" من ديوان "كوني طبيبتي" للشاعر نفسه.
أعتقد أنه منذ سنة 1996 إلى سنة 2015 كانت فترة ذهبية في حياتي، حيث قدمت من خلالها أعمالا كثيرة وأنتجت أعمالا كثيرة من ضمنها: مقدمة مسلسل "فاتنة بغداد" الذي يروي قصة الفنانة العراقية "عفيفة إسكندر"، كما قمت بتأليف وتلحين الموسيقى التصويرية لمسلسل "أبو طبر" وهو شخصية عراقية ذاع صيتها في فترة السبعينات.
حققت الكثير من الأشياء في تلك الفترة، ممكن أن من لا يتابع يشعر أنني مقل، حقيقة أنا لا أدافع بطبعي عن أعمالي، حين تصل الأغنية للمطرب، أرى أنها صارت من مسؤوليته.
ومنذ عام 2015 استقريت في الدوحة، وقد لحنت كثيرا من الألحان والإعلانات وعملت مشرفا في قسم الموسيقى في قناة الريان وقدمت كثيرا من الأعمال، ومؤخرا بات يستهويني تلحين القصائد الفصيحة، وقد لحنت "أيها الناي" للشاعرة القطرية "سميرة عبيد" وأيضا "قالو على عش الغرام تثوري" للشاعر اليمني أمين الحنشلي.
بالعكس أرى أنني في هذه المرحلة لحنت كثيرا من الأعمال التي تشبهني وتتوافق مع دراستي وطموحي، وعلى صعيد شهرة الأعمال، أعتقد أن أعمالي في بغداد أقل شأن فني مقارنة بالأعمال التي سأنجزها في هذه الفترة.
ذكرت في أحد تصريحاتك أنك "تحرص على التجديد من دون الانفصال عن الجذور الراسخة في الغناء العراقي"، هل تعتقد أن الالتقاء مع التراث يعد وصفة للنجاح والاستمرارية؟
أنا مع التجديد بكل أشكاله، لكن المهم أن تكون النتيجة مهمة وراقية بجماليتها العالية، لا سيما أن تطوير الفلكلور والتراث مهمة في غاية الصعوبة والخطورة، كونه ملتصقا وراسخا في الذاكرة والذائقة السمعية، لذلك مَن يتجرأ ويدخل في عالم التراث وتطويره أعتبره فارسا شجاعا إذا كان تطويره إضافة كبيرة للعمل التراثي، لكنه نادرا ما يحصل.
أرى أن التراث راسخ لأن عمره طويل مثل أغنية "زوروني كل سنة مرة" أو أغنية "فوق النخلة"، كيف أضيف لها نوته قد أدمرها؟.. هذه أعمال ثمينة من الجرأة أن يقع تطويرها، وبدرجة خطيرة ممكن أن يقع تخريبها.
لكن أعود وأقول إنني مع التجديد بكل أشكاله، وأن نستمع إلى التراث العالمي وهو ما نتميز به نحن في العراق، مثلا كانت لنا زيارة إلى تونس للمساهمة في أحد المهرجانات التي تهتم بالأغنية التراثية، وقد بحثت عن أغنية تراثية تكون قريبة إلى المواطن والمسؤولين على حد سواء، وقد اهتديت إلى أغنية "عجبين عصابة" وقد لقحت بين عملين، حيث أضفت لها جزءا من "درمي الشعبي العراقي" دون تغيير اللحن، لكسب ود المستمع.
قلت أيضا إنه "على الملحن أن يسمع السابقين كي يؤسس رؤية مختلفة"، هل تعتقد أن هناك قطيعة بين الأجيال ساهمت في تدني مستوى الأغنية العربية عموما؟
نعم هناك قطيعة كبيرة بين جيل الكبار والجيل الحالي، هل خرج لنا مثلا ملحن بقيمة الموجي أو عبد الوهاب؟ مع احترامي للجيل الجديد المعروف عني محبتي له، لكن المشكل أكثر أن الناس تظن أن الشهرة هي قيمة فنية عليا، لكن في الحقيقة ليس كل نجم تذاكر هو فنان حقيقي، الآن الأغنية العراقية هي سيدة الأغاني العربية، لكن هل هي الأغنية العراقية التي نفخر بها؟ مع العلم أن هناك أصواتا مهمة من هذا الجيل.
نعم يجب على الملحن والمغني أن يبقى على تواصل مع من سبقوه لكي يقف على أرضية صلبة ويكون حافظا وشريفا لمن أثرى الساحة الفنية العربية بأعمالهم الخالدة، وحتى يبني أيضا مرحلة جديدة تعتمد على موهبته ويستفيد فيها من أعمال الكبار، لذلك يجب أن يرسم له لونا خليطا بين موهبته وبين ما سمعه من الجيل السابق.
اقترحت مؤخرا تشكيل لجان متخصصة في اختبار الأصوات، هل يكفي ذلك للسيطرة على الفوضى الفنية اليوم؟
في الحقيقة هو اقتراح وأمنية في نفس الوقت عسى أن نصلح نوعا من هذا الانفلات التام، كانت الإذاعات العربية قبل انتشار السوشيال ميديا تتكون من لجان مختصة، كانت هناك مراجع عظيمة تحاسب الشاعر على حرف، لكن الآن نرى انفلاتا وأمية موسيقية وأخطاء موسيقية كبيرة.
نلاحظ الآن أن غالبية الفنانين متشابهون على عكس السابق كان لكل فنان خصوصية، ولدي شك أيضا أن أكثر القنوات الفضائية قد أسست لتدمير الذائقة العربية، وهو أمر متعب بالنسبة لي.
أملي ضعيف أن تقوم اللجان اليوم بإصلاح هذا الواقع، حتى برامج الهواة ربحية لم تقدم إضافة، ومن وجع قلبي على الأغنية الملتزمة أقول يا ريت تكون هناك لجان، لكن اليوم السوشيال ميديا أكبر من اللجان مع استسهال انتشار الرديء، ومع ذلك نأمل أن يعود دور اللجان الحقيقية.
لحنت ما يقارب 200 عمل مختلف لمطربين عراقيين وعرب، أي الألحان التي تعتقد أنها صنعت نجاحك وشهرتك في العالم العربي؟
بالتأكيد عُرف اسمي مع بداية تلحيني للأعمال العراقية التي كان لها تأسيس لاسمي وشهرتي، لكن أنا كثير الاعتزاز بتلحيني للقصائد ولدي في جعبتي مجموعة مهمة منها، وهي أهم مرحلة من حياتي من الألحان، وأنتظر أن تهدأ هذه الزوبعة والانفلات النغمي الذي نشهده حاليا، حتى أقوم بتنفيذها.
ما نصيحتك الفنية لابنتك الفنانة أصيل هميم، وكيف استفادت من اسمك الفني وخبرتك الموسيقية؟
التواضع والأدب والإنسانية واحترام الذات والسمعة ما أنصح به أصيل دائما، دائما ما أقول لها إننا ننتمي لبيئة بسيطة ومحافظة وإنه من المحرمات لدينا أن تغني البنت، لكنني خالفت العشائرية في العراق.
صحيح كنت في البداية معترضا على غناء أصيل، لكنها في الحقيقة قوتني أكثر بمثابرتها وأدبها وطاقتها الجميلة وإحساسها الذي يصل إلى القلب مباشرة، وأخيرا وافقت وقد أخذت مني الراية والرسالة وهي معي أو بدوني ستواصل مسيرتي التي أتمناها لها، ونصيحتي دائما لها أن ترفض كل عمل لا يلامس روحها ومشاعرها وأهدافها، لذلك أعمالها دائما ضمن مواصفات.
تعد رمزا من رموز الفن العراقي، ما الذي تحتاجه الأغنية العراقية اليوم لمزيد الانتشار والرواج؟
أعتقد أن الأغنية العراقية هي الأكثر انتشارا اليوم عربيا وهي ترند، لكن حقيقة أخشى عليها من الإسفاف، ومن وجهة نظري تحتاج أن تكون بشكل الشباب لكن بقلب رجل وقور؛ أي تحتاج إلى شيء من الوقار أكثر، وإلى روح الأستاذ الجامعي الموجه الحقيقي بأفكاره البناءة، للأسف حاليا الأغنية العراقية لا يتجاوز نجاحها 6 أشهر فقط، في حين الأغاني السابقة باقية في الذاكرة.
عاصرت زمن الفن الجميل وأيضا جيل الأغنية الشبابية، كيف تقيم الاختلاف الموسيقي بين الزمنين؟
نعم أنا عاصرت الجيلين: جيل الفن الملتزم المبني على الرصانة الموسيقية بالكلمة المرصونة من الشاعر الشامل والملحن أيضا، حيث هناك وعي أكثر ودراسة مقارنة بالجيل الحالي، كانت الأعمال تنتهي حين تنتهي الأغنية الموسيقية ما نسميه "المذهب" أو" الكبليهات"، كانت الموسيقى مسموعة ومحبوبة.
في المقابل كان التنفيذ الموسيقي أقل من الوضع الحالي نتيجة اكتشاف أجهزة حديثة، لذلك بهذا الجيل" التكنيك" أعلى و"الكواليتيه" أعلى في حين أن الأغنية الشبابية فاقدة نوعا ما للروح الحقيقية أمام خليط تشهده هذه الأغنية وهو ما أراه طامة كبرى، حيث لم تعد تقف الأغنية على قاعدة بل على قواعد وبات الموزع الموسيقي ملحنا ثانيا للأغنية، ونسبة كبيرة من الموزعين ليس لديهم جملة موسيقية لذلك تشعر أنها أغنية دون روح وهذا الفرق بين الجيلين.
أنا لا أسفّه الجيل الحالي بل فيهم من هم أهم حتى ممن سبقوهم من الموسيقيين، لكن جيل الكبار يملك خصوصية وتيمة لحنية عالية وفيها روح ووعي وفيها ترجمة حقيقية لمشاعر الناس والمشاعر وساقها الملحن بشكل جميل ومغنٍ حقيقي أوصلها للجمهور لكن مع بساطة في التنفيذ.
أما اليوم فهناك اختلاف بسبب التكنيك الذي أخذ مساحة كبيرة: أصبح الموزع ملحنا ثانيا فوق الملحن الأساسي، والأخطر هو الانتشار السريع بدون معرفة وحسابات، وللأسف الجمهور صار لديه نوعا ما تذوق منحدر مقارنة بجمهور الجيل السابق.