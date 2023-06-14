"رحلة إلى الداخل".. النرويجية بيرغمان تخلد جمال الطبيعة
"رحلة إلى الداخل" عنوان أول معرض لأعمال الفنانة النرويجية الراحلة "آنا-إيفا بيرغمان" (1909–1987).
ويتميز أكثر من 200 عمل يحتضنها متحف الفن المعاصر في العاصمة الفرنسية باريس، بالخطاب التصويري الفريد المؤسس على مفردات الأشكال النقية.
وتقدم المعروضات الحالية توضيحات حاسمة حول إعادة اكتشاف "آنا-إيفا بيرغمان" من خلال توفير بانوراما لمجمل إنتاجها.
وتعد بيرغمان واحدة من رواد الرسم في فترة ما بعد الحرب العالمية، حيث يتميز إنتاجها التشكيلي باستخدام ورقة الذهب أو الفضة، وتمثل أعمالها تخليدًا لجمال الطبيعة والتضاريس في منطقة البحر الأبيض المتوسط.