"رحلة إلى الداخل".. النرويجية بيرغمان تخلد جمال الطبيعة

وتعد بيرغمان واحدة من رواد الرسم في فترة ما بعد الحرب العالمية، حيث يتميز إنتاجها التشكيلي باستخدام ورقة الذهب أو الفضة، وتمثل أعمالها تخليدًا لجمال الطبيعة والتضاريس في منطقة البحر الأبيض المتوسط.