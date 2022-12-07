"التاكسي الثقافي".. تونسي يكسر الصورة النمطية لسيارات الأجرة

ويعتبر المزوغي أنه بهذه الطريقة "يعيش في عالمه الذي يجد فيه متعة كبيرة، بعيدا عن الروتين وعن الجانب العملي في مهمة سائق التاكسي وهو نقل الزبون من مكان إلى مكان".

وأكد صاحب المبادرة أنّ "أغلب الزبائن استحسنوا الفكرة وأشادوا بها"، لكنه أشار أيضا إلى "وجود فئة أخرى من الناس لم تستسغ الفكرة، وتعتبر أنّ المجتمع التونسي لا يقرأ".

وبحسب المزوغي "لا تجد الفئة الأخيرة مبررا لوضع سلة من الكتب أو شاشة لمتابعة الأفلام باعتبار أنّ معظم المسافات التي تقطعها سيارة التاكسي تكون قصيرة ولا يقضي الزبون فيها سوى بضع دقائق".

وأشار المزوغي في هذا السياق إلى أنّ الهدف "ليس أن يقرأ الزبون كتابا كاملا، بل ليطّلع على عنوانه وربما يتصفح بعض صفحاته، وهو ما يرغّبه في قراءته وقد يجد في السيارة عناوين لم يكن يعرفها".