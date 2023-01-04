"عفراء تغسل السماء".. رواية تعري "سطوة العقلية الذكورية" في تونس

يتوغّل الكاتب والصحفي التونسي علي الخميلي في روايته الجديدة "عفراء تغسل السماء" في ثنايا الواقع التونسي المليء بالمتناقضات، لا سيما بخصوص مكانة المرأة التي بلغت درجات متقدمة في مختلف الاختصاصات والمجالات، لكنها لا تزال تعاني سطوة العقلية الذكورية.

صدرت الرواية حديثًا عن دار الوطن العربي للنشر والتوزيع، وتأتي بعد أشهر من صدور الرواية الأولى للخميلي"قنديل الثنايا".

وتنقل الرواية تفاصيل وجزئيات معاناة المرأة التونسية مع تناقضات المجتمع رغم ما أدركته المرأة من النضج والوعي ونالت المناصب، بما في ذلك رئاسة الحكومة والوزارات والأحزاب، وفرضت نفسها في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها الطب والهندسة والصحافة، فإنها مازالت تعاني من عقليات ذكورية تعتمد التقزيم والتعتيم على كل نجاحاتها مقابل التضخيم لبعض الحالات السلبية، التي قد تكون شاذة، والتشهير بها بشكل مبتذل.

وقال الخميلي لـ"إرم نيوز" إن "سطوة العقلية الذكورية في المجتمعات العربية عامة أساءت لصورة المرأة وأظهرتها في غير وضعها الحقيقي، واعتبرتها بضاعة حينًا وآلة للطبخ والتنظيف والترتيب والغسل أحيانًا أخرى، وكذلك مصدر متعة وإنجاب تخضع إلى رغبة الرجل وتعليماته".

وتدور الرواية حول قصة طالبة في الجامعة التونسية، فقيرة الحال، باذخة الجمال ومميزة في دراستها، ولا ذنب لها في الحياة غير ما وهبها الله من جمال ساحر، وقد اضطرت إلى الانقطاع عن دراستها الجامعية لتتزوج شرطيًا، أحبته كما أحبها، وأنجبت منه طفلًا قبل أن يلقى حتفه وهو يقوم بواجبه الوطني، بعد اغتياله غدرًا من قبل الإرهابيين في جبال الشعابني في محافظة القصرين غرب البلاد.