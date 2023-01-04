"عفراء تغسل السماء".. رواية تعري "سطوة العقلية الذكورية" في تونس
يتوغّل الكاتب والصحفي التونسي علي الخميلي في روايته الجديدة "عفراء تغسل السماء" في ثنايا الواقع التونسي المليء بالمتناقضات، لا سيما بخصوص مكانة المرأة التي بلغت درجات متقدمة في مختلف الاختصاصات والمجالات، لكنها لا تزال تعاني سطوة العقلية الذكورية.
صدرت الرواية حديثًا عن دار الوطن العربي للنشر والتوزيع، وتأتي بعد أشهر من صدور الرواية الأولى للخميلي"قنديل الثنايا".
وتنقل الرواية تفاصيل وجزئيات معاناة المرأة التونسية مع تناقضات المجتمع رغم ما أدركته المرأة من النضج والوعي ونالت المناصب، بما في ذلك رئاسة الحكومة والوزارات والأحزاب، وفرضت نفسها في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها الطب والهندسة والصحافة، فإنها مازالت تعاني من عقليات ذكورية تعتمد التقزيم والتعتيم على كل نجاحاتها مقابل التضخيم لبعض الحالات السلبية، التي قد تكون شاذة، والتشهير بها بشكل مبتذل.
وقال الخميلي لـ"إرم نيوز" إن "سطوة العقلية الذكورية في المجتمعات العربية عامة أساءت لصورة المرأة وأظهرتها في غير وضعها الحقيقي، واعتبرتها بضاعة حينًا وآلة للطبخ والتنظيف والترتيب والغسل أحيانًا أخرى، وكذلك مصدر متعة وإنجاب تخضع إلى رغبة الرجل وتعليماته".
وتدور الرواية حول قصة طالبة في الجامعة التونسية، فقيرة الحال، باذخة الجمال ومميزة في دراستها، ولا ذنب لها في الحياة غير ما وهبها الله من جمال ساحر، وقد اضطرت إلى الانقطاع عن دراستها الجامعية لتتزوج شرطيًا، أحبته كما أحبها، وأنجبت منه طفلًا قبل أن يلقى حتفه وهو يقوم بواجبه الوطني، بعد اغتياله غدرًا من قبل الإرهابيين في جبال الشعابني في محافظة القصرين غرب البلاد.
ومع وفاة الشرطي ينقطع راتبه الشهري، ما أجبر "عفراء"، وهي بطلة الرواية، على تدبير حالها لتوفير لقمة العيش، ودفعها ضيق الحال إلى طبخ خبز "الطابونة" على فرن صغير تقليدي، وبيعه للمارة في مدينة القيروان لإطعام صغيرها وتدريسه، ما عرّضها إلى عديد المضايقات والإغراءات بسبب جمالها، خاصة أنها في ريعان شبابها، دون مبالاة لفقرها المدقع، وظروفها العسيرة.
ومن خلال قصة "عفراء" يعرّج الكاتب على قضية "حقوق ضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية جراء العمليات الإرهابية التي سببت مقتل العشرات منهم بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011"، وككل أرملة من أرامل هؤلاء الضحايا بحثت "عفراء" طويلًا عن "حقوق زوجها التي ضاعت بين الإدارات، واللجان المكلفة بالشهداء وضحايا وجرحى الثورة، ولم تجد سوى المماطلة"، حسب ما يشرح الكاتب.
وفي رحلة البحث عن حق زوجها تلتقي "عفراء" بأشخاص كثيرين وتتلقى عدة عروض للزواج، بينما تبدي العائلة حرصًا أكبر على تزويجها خشية كلام الناس وخوفًا من أن تنهشها الألسن والأعين، لتختار في النهاية الزواج بتونسي مقيم في دولة عربية، رغم تعهّدها بأنها ستعيش فقط لولدها.
وقد غاص الكاتب علي الخميلي من خلال الرواية في المجالات السياسية والاجتماعية التي لا تخلو منها كتاباته، مسلطًا الضوء على عدة ظواهر ومظاهر مازالت قائمة في المجتمع التونسي، بأسلوبه السردي الجريء الذي مازال متوهجًا بلغة تمزج الخطاب الأدبي بالتحقيق الصحفي الموغل في صميم الواقع التونسي العربي.
وعلي الخميلي هو صحفي تونسي عمل بمؤسسة "دار الأنوار" منذ التأسيس في 1981، وكتب الكثير من المقالات في مختلف المجالات في صحف "الأنوار الأسبوعية" و"الشروق اليومية"، وفي عدد آخر من الصحف التونسية والعربية، قبل إصداره العديد من الكتب منها "المتلوي... شذرات من الذاكرة" في جزأين، ورواية "قنديل الثنايا".