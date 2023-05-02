الكاتب الفرنسي ميشيل بوسي يروي "حياة ثلاثية في كل أسبوع"

تبدأ أحداث القصة الشائقة - التي تدور في ثلاثة أمكنة هي: العاصمة باريس ومدينة "لا كانتال" في منطقة جبال الألب وضفاف نهر "ميز" - بالعثور على جثة في هذا المكان الأخير، جنوب فرنسا؛ فهل يتعلق الأمر بحادث أو انتحار أو قتل؟ حيث يصيب الكشف عن هوية الضحية النقيب كاتيل ماريل بالذهول التام، فهل كان رينى ديفال يعيش حياة ثلاثية في كل أسبوع؟ وتنتظر ثلاث نسوة عودته إلى المنزل؟.

ومع أن كل واحدة من هؤلاء النسوة تدعي أن القتيل كان حبها الوحيد، إلا أنهن اتفقن على العمل معًا لمحاولة اختراق اللغز.