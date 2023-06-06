"خبايا الرماد" لجهاد الرنتيسي.. نبش المستور في تاريخ فلسطين المعاصر

تنفتح رواية "خبايا الرماد" للروائي الأردني جهاد رنتيسي على مضمونها، فهي تخفي وراءها شيئًا أو أشياء غير معلومة، ويتجلى معنى الرماد بما تبقى من المواد المحترقة بعد احتراقها، فلا بدّ أنّ ما تخفيه الرواية في فصولها هو الجمر نفسه.

ويقول الناقد الدكتور زياد أبو لبن: "عنوان الرواية دال على ما تخفيه من أحداث وشخصيات تندفع باتجاه الماضي في حالة تذكّر أو استرجاع، تقوم عليها الرواية بلغة سردية وصفية لا يقطعها حوار، وكأنها تسير في نَفَس واحد أو على وتيرة واحدة".

وبحسب وكالة أنباء الأردن "بترا"، تتكئ الرواية على مقاربة للتقنيات السينمائية، إذ يجنح كاتبها نحو تعقيد المشاهد لتحفيز القارئ للذهاب ذهنيًّا إلى المرحلة العميقة التي يريدها له في حكايته.

ويحاول الرنتيسي الحفر في مناطق "الصمت" و"التحريم" في التاريخ السياسي والاجتماعي الفلسطيني المعاصر، بحثًا عن أجزاء الحقيقة المتشظية والمبعثرة في أعماق الخيبات.

تسلط الرواية الضوء على بدايات وأشكال النزوح الفلسطيني إلى الكويت في خمسينيات القرن الماضي، باعتبارها دلالات على مرحلة جديدة من تاريخ الفلسطينيين، التي تظهر تجلياتها لاحقًا.

ويتغلغل الكاتب من خلال شخوصه في الأعماق الفردية والجماعية لنبش مستور ذلك الزمن، والجهر بما طمسته السردية الرسمية الجاري تداولها منذ عقود، والاشتباك مع تفاصيلها التي تكاد تتحول إلى مسلَّمات.

ولا يسعى الروائي الأردني إلى تقديم رواية تاريخية بمفهومها المتعارف عليه، لكنه يستدل بالوثيقة والشهادة، والتجارب الحياتية للمهمشين، باحثًا عن أجوبة، تترك القارئ في حالة شك وتفكير دائم بالمقدمات التي أفضت إلى الواقع الذي يعيشه.

ويصف الرنتيسي روايته: "أي أثر تتركه الكتابة عن الخيبات، يحيرني السؤال الذي يصر الأصدقاء على إقحامه، ألا تخشى على القارئ من الإحباط؟، يستوقفني آخر يُحمّلني مسؤولية دمار الكوكب، ما كتبته دون ما رأيت، أجيب في بعض الأحيان، لن أكون شريكًا في الخداع، أحمّل الإجابة بُعدًا أخلاقيًّا لدى محاولتي الدفاع عما كتبت، وقد أرفع الصوت عاليًا للتعبير عن رفض المقامرة بالكتابة والقناعة بانحيازها للحياة".

بدوره، يَعتبر الكاتب كمال ميرزا أن الرنتيسي يكتب فقط ما يجب أن يُقال، وما يرى أنه أمانة في عنقه للأجيال القادمة كشاهد على مرحلة وتجربة وأحداث".

يذكر أن رواية "خبايا الرماد" لجهاد الرنتيسي، صدرت أمس الاثنين عن دار "البيروني"، وهي الثانية للكاتب بعد روايته الأولى "بقايا رغوة"، وتقع في 100 صفحة من القطع المتوسط.