"نسَيْتُ أن أفرح" للأردني ضيغم القسوس.. تأملات في الواقع وشجونه

صدر في الأردن حديثًا، كتاب يحمل اسم "نسَيْتُ أن أفرح" للأديب ضيغم القسوس، وفيه يتأمل الكاتب الواقع وشجونه مقسمًا على 200 صفحة موزعة على 9 عناوين رئيسة.

والكتاب الجديد، صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، وفق ما نقلته صحيفة "الدستور".

ويأتي الكتاب مقسمًا تحت عناوين عديدة هي: "قصاصة ورق وسواليف حصيدة، بالحبر الجديد، الماء والكهرباء الدواء والغداء، نسيت أن أفرح، لو أن الحكومة..، كان وأخواتها، شخوص في مخزن القلب، شخوص في قصاصات الذاكرة، ومن مكتبتي".

ومما جاء في الكتاب: "بعد هذه الإبحارات المتتابعة بين شمسٍ مُحرقة ولُجّة بحرٍ مُغرقة، بين مجاديفٍ مُكسّرة وثقوبٍ مُبعثرةٍ، نسيت أنّ المحيطات لها شطآن، وأن هنالك برًا للأمان، وعندما وصلتُ إلى حبيبات الرّمال، شعرت بالرّهبة والخوف فتراجعت في الحال، وعدت قمّة الموج أعوم وأسبح، بعد أن (...) كيف أتابع الوصول وكيف أفرح.

ويسرد الكاتب الأردني في كتابه: "بعد مراكب الليالي الطّويلة، وتتابع الغيمات الظليلة، وسويعات الإنجاز القليلة، والأمطار العاصفة حينًا تتبعها النُسيمات العليلة، وبعد تساقط أوراق الرّزنامات حتى تعرّت الورقة الأخيرة، نسيت أنّ هنالك بذورًا تتفتّح وأن في الأحواض بعضًا من زهورٍ ، توصل رسائل الأمل والعطور، نسيت أنّها بذورٌ تدور وتدور، ثمّ تنهض وتتفتّح وأنا لا أعرف كيف أسعد ولا أعرف كيف أفرح.