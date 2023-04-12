"نسَيْتُ أن أفرح" للأردني ضيغم القسوس.. تأملات في الواقع وشجونه
صدر في الأردن حديثًا، كتاب يحمل اسم "نسَيْتُ أن أفرح" للأديب ضيغم القسوس، وفيه يتأمل الكاتب الواقع وشجونه مقسمًا على 200 صفحة موزعة على 9 عناوين رئيسة.
والكتاب الجديد، صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، وفق ما نقلته صحيفة "الدستور".
ويأتي الكتاب مقسمًا تحت عناوين عديدة هي: "قصاصة ورق وسواليف حصيدة، بالحبر الجديد، الماء والكهرباء الدواء والغداء، نسيت أن أفرح، لو أن الحكومة..، كان وأخواتها، شخوص في مخزن القلب، شخوص في قصاصات الذاكرة، ومن مكتبتي".
ومما جاء في الكتاب: "بعد هذه الإبحارات المتتابعة بين شمسٍ مُحرقة ولُجّة بحرٍ مُغرقة، بين مجاديفٍ مُكسّرة وثقوبٍ مُبعثرةٍ، نسيت أنّ المحيطات لها شطآن، وأن هنالك برًا للأمان، وعندما وصلتُ إلى حبيبات الرّمال، شعرت بالرّهبة والخوف فتراجعت في الحال، وعدت قمّة الموج أعوم وأسبح، بعد أن (...) كيف أتابع الوصول وكيف أفرح.
ويسرد الكاتب الأردني في كتابه: "بعد مراكب الليالي الطّويلة، وتتابع الغيمات الظليلة، وسويعات الإنجاز القليلة، والأمطار العاصفة حينًا تتبعها النُسيمات العليلة، وبعد تساقط أوراق الرّزنامات حتى تعرّت الورقة الأخيرة، نسيت أنّ هنالك بذورًا تتفتّح وأن في الأحواض بعضًا من زهورٍ ، توصل رسائل الأمل والعطور، نسيت أنّها بذورٌ تدور وتدور، ثمّ تنهض وتتفتّح وأنا لا أعرف كيف أسعد ولا أعرف كيف أفرح.
ويبحر الكاتب في أحد فصول إصداره الجديد كاتبًا: "تتوالى السّنون، عامٌ يجمع حقائبه ويغادر، وعامٌ يهلّ دون إذنٍ ودون بشائر، وتتساقط خرزاتٌ من مسبحة الأعمار، ونحن نعدو خلف أيّام الطّفولة نلعب في الشّوارع التّرابيّة وأرض الدّيار، نطارد الحساسين والبلابل والشّنار، والحجلة والصلب والطّاب يا عود، والطّابة أم سبعة جلود، وعلى فوانيس الكاز في ليالي الأنس نسهر، حتى نسيت كيف أخلع رداء الطّفولة ونسيت كيف أكبر، وعام في إثر عام كنت أجتاز الأسلاك الشائكة وكنت أعبر وكنت أنجح ولكنني نسيت كيف أفرح".
ومما جاء فيه: "أقف حائرًا أمام العرّافات وباعة اليانصيب، علّني أفوز وعلّني أصيب، علّني في رقمٍ واحدٍ أو في رميةٍ واحدةٍ أعوّض خساراتي وأربح، فأمارس كل الدعوات، وأتلو جداول القسمة والضّرب، وأجمع ثمّ أطرح، وعندما تأتيني ضربة الحظ لا أعرف كيف أربح".
ومن أجواء الكتاب: "هي سِكّة الغيم حين يفقد إحداثيات الوصول، وخيمة الليل حين تداعبها جمرات النور في استراحات الهطول، هي شيء يسارع للأفول، كل شيء يسافر للأفول، كل شيء يغادر للأفول، وأنا لم يبقَ لي إلا أن أقول، في كلّ إنجازٍ وفي كلّ وصول، كنت أنجح، كنت أربح، وإن سهوت في سهوتي نسيت أن أفرح".
والكاتب ضيغم القسوس من مواليد مدينة الكرك "جنوب المملكة"، العام 1944، وقد تخرج في كلية الهندسة المدنية من جامعة حلب، العام 1971، وبعدها بعام انتسب إلى القوات المسلحة الأردنية.
كما أنه عضو في نقابة المهندسين الأردنيين، منذ العام 1993، وعضو في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين منذ العام 1993، ومدير عام مؤسسة الشادي للمقاولات الإنشائية.
والقسوس عضو في اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين منذ العام 2021، وصدرت له المؤلفات: وطن الأوجاع وأوجاع وطن، كاسك يا وطن، لبيبة، والدلعونا والكورونا.