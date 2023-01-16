مبدعون قالوا "لا" للتتويج.. تعرّف على أبرز حالات رفض الجوائز حول العالم

تبدو الجائزة عند الكثير من المبدعين والمؤلفين طموحًا يتطلع إليه معظمهم، ومن الصعب أن ينجو أحدهم من سيل تلك المتعة المتعلقة بالتتويج، فالجائزة تمنح المبدع مساحة أوسع للانتشار، وتزيد من قيمته التسويقية، وتفتح له المزيد من الفرص من أجل النشر المستقبلي، وكذلك منح الترجمة، حتى يتحول الأمر كأنما غواية في النفس.

ولكن وبشكل نادر، تخرج مواقف غير متوقعة من البعض، متمثلة برفض تلقي الجائزة، سواءً بالاعتذار عنها، أو مهاجمة لجنة الجائزة وسياستها لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي لطالما أثار الجدل في الأوساط الثقافية.

وكانت فكرة رفض الجائزة مسجلة بداية باسم الكاتب الإيرلندي جورج برنارد شو، إذ رفض تسلم أعرق الجوائز الأدبية العالمية، وهي جائزة نوبل للأدب عام 1925.

وقد أبدى وقتها، تهكمه على الجائزة، وقال إنه "يغفر لنوبل صناعة الديناميت، ولا يغفر له تأسيسه للجائزة"، حيث كان شو يرفض رفضاً قاطعاً فكرة الجوائز الأدبية، ويرى أنها ضارة بالكتابة والكاتب.

وقال مقولته الشهيرة: "الجائزة أشبه بطوق نجاة يلقى به إلى شخص وصل فعلاً بر الأمان ولم يعد عليه من خطر"، إلا أنه عدّل موقفه وقام بقبولها في العام التالي.