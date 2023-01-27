وفاة الشاعر والناقد السوري نذير العظمة عن 93 عامًا

ووُلد العظمة في دمشق، العام 1930، وتخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق قبل أن ينتقل إلى لبنان أواخر حقبة الخمسينيات، حيث حصل على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومنها سافر إلى الولايات المتحدة ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وتتلمذ على يد شفيق جبري، وقسطنطين زريق، وأمجد الطرابلسي، وشكري فيصل، وساهم في تأسيس عدد من المجلات منها (شعر) و(الأدب الحديث) التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية، كما رأس تحرير جريدة (البناء).

وقضى 40 عامًا بمجال التدريس الجامعي في الولايات المتحدة، والمغرب، والسعودية، ونشر مقالات ودراسات في عدد من الدوريات والصحف العربية.