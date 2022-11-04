وفاة الكاتب المصري وديع فلسطين‎‎

توفي الكاتب المصري وديع فلسطين، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز مئة عام، بعد صراع مع المرض.

ويعد الكاتب الراحل واحدا من أبرز المترجمين، والذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والترجمات الأدبية.

ونعى الراحل العديد من الكتاب والمثقفين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الناقد شعبان يوسف على حسابه في فيسبوك: "الكاتب الموسوعي الكبير وديع فلسطين: وداعا.. كان ذاكرة حية وشاهدًا على ثقافة عصر كامل لعدة أجيال".

يشار إلى أن وديع فلسطين مولود لأسرة قبطية في ثلاثينيات القرن الماضي بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وهو أحد كبار الكتاب في مصر، وقد بدأ مهنة الصحافة عام 1942، قبل أن يتألق نجمه في صحيفتي "المقتطف" و"المقطم" بين عامي 1945 و1952.

عمل وديع فلسطين على تأليف وترجمة أكثر من 40 كتابًا في الأدب والاقتصاد والسياسة وعلوم الصحافة كان أبرزها: "وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره".

كما كانت له مساهمات كبيرة في الأدب العربي، حيث شارك في تأسيس رابطة "الأدب الحديث"، إلى جانب عضويته في عدد من المجالس الأدبية والصحفية في مصر وسوريا والأردن.