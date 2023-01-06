"حطام".. فيلم تونسي "صامت" يحاكي رحلة البحث عن الذات
يستعد المخرج التونسي وسيم القربي لطرح فيلمه الجديد "حطام" في الصالات التونسية خلال الأيام المقبلة، والفيلم عبارة عن رحلة بحث عن الذات، انطلاقًا من قصة زوجين يبحثان عن الانعزال عن العالم.
والفيلم الذي يدوم 20 دقيقة، هو من بطولة الوجه المألوف في الدراما التلفزيونية التونسية مهذب الرميلي والفنانة لبنى نعمان، التي تخوض تجربتها السينمائية الثانية بعد تجاربها في المسرح مع عزالدين قنون ومشاركتها في مسرحية "ذاكرة قصيرة" للمخرج وحيد العجمي، ومسرحية "ليلة معومة" للمخرج جمال المداني، فضلًا عن تجربتها الغنائية مع الملحن مهدي شقرون.
وأكدت بطلة الفيلم الممثلة لبنى بن نعمان في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "قصة فيلم حطام تعبيرية رمزية، فهي ليست مرتبطة بزمن وليست محددة بمكان وليست مرتبطة بمجتمع إنما هي مرتبطة بإنسان وقصته مع الحياة، وكيف يتواصل داخل الطبيعة، ويتناسل ويمارس وظائفه البشرية في دورة الحياة"، وفق تعبيرها.
وأشارت نعمان إلى أنّ للفيلم "بعدًا فلسفيًا إذ يسلط الضوء على حياة الإنسان من مولده حتى مماته، وهذا طرح جديد في السينما التونسية من حيث الفكرة"، وفق تأكيدها.
ولا يتضمن الفيلم نصّا، وهو فيلم "صامت" وهذا ما يجعله مميزًا عن غيره من الأفلام السابقة.
وبحسب بطلة الفيلم فقد انطلق تصوير "حطام"، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأكدت لبنى نعمان في تصريحها أنها في هذا الفيلم تخوض تجربة جديدة، حيث ستقوم لأوّل مرة بأداء دور دون نص، معتبرة أنّ "هذه تجربة أصعب وتتطلب جهدًا أكبر".
ويقول مخرج الفيلم وسيم القربي في تصريحات لوسائل إعلام محلية عشية عرض الفيلم في القاعات إنّ "حطام" عبارة عن "رحلة في الحياة الإنسانية من خلال مسعى زوجين إلى البحث عن العزلة، وهذه الرحلة تتكرر بين الأجيال وهي عبارة عن دورة أو دوّامة يعيش فيها الإنسان على مر العصور".
ورغم غياب النصّ المنطوق لا يخلو الفيلم من بعض الرمزيات والرسائل الخفية التي بعض الملامح عن طبيعة المجتمع التونسي وتناقضاته.