"حطام".. فيلم تونسي "صامت" يحاكي رحلة البحث عن الذات

يستعد المخرج التونسي وسيم القربي لطرح فيلمه الجديد "حطام" في الصالات التونسية خلال الأيام المقبلة، والفيلم عبارة عن رحلة بحث عن الذات، انطلاقًا من قصة زوجين يبحثان عن الانعزال عن العالم.

والفيلم الذي يدوم 20 دقيقة، هو من بطولة الوجه المألوف في الدراما التلفزيونية التونسية مهذب الرميلي والفنانة لبنى نعمان، التي تخوض تجربتها السينمائية الثانية بعد تجاربها في المسرح مع عزالدين قنون ومشاركتها في مسرحية "ذاكرة قصيرة" للمخرج وحيد العجمي، ومسرحية "ليلة معومة" للمخرج جمال المداني، فضلًا عن تجربتها الغنائية مع الملحن مهدي شقرون.