جريدان ترصد موقع "المدينة في الرواية الجزائرية"

"المدينة في الرواية الجزائرية" كتاب نقدي جديد للباحثة د. إيمان جريدان يتتبع مدى حضور المدينة وتجلياتها في الرواية الجزائرية.

الكتاب الذي يقع في 224 صفحة، والصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع في الجزائر، يضم دراسة استغرق إعدادها 3 سنوات، وتناولت 36 رواية جزائرية، لروائيين، مثل: واسيني الأعرج، والحبيب السائح، ورشيد بوجدرة، وأحلام مستغانمي، وكاتب ياسين، والطاهر وطار، ومحمد الصديق الزيواني، وفضيلة الفاروق، ومليكة مقدم، وأمين الزاوي، وأحمد رضا حوحو، وغيرهم.