جريدان ترصد موقع "المدينة في الرواية الجزائرية"
"المدينة في الرواية الجزائرية" كتاب نقدي جديد للباحثة د. إيمان جريدان يتتبع مدى حضور المدينة وتجلياتها في الرواية الجزائرية.
الكتاب الذي يقع في 224 صفحة، والصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع في الجزائر، يضم دراسة استغرق إعدادها 3 سنوات، وتناولت 36 رواية جزائرية، لروائيين، مثل: واسيني الأعرج، والحبيب السائح، ورشيد بوجدرة، وأحلام مستغانمي، وكاتب ياسين، والطاهر وطار، ومحمد الصديق الزيواني، وفضيلة الفاروق، ومليكة مقدم، وأمين الزاوي، وأحمد رضا حوحو، وغيرهم.
وتكشف دراسة د. إيمان جريدان أنّ الروائي واسيني الأعرج هو أكثر كاتب جزائري استطاع استحضار المدينة في أعماله الروائية بصورة عكست إدراكه ووعيه الكبيرين بأهميتها كونها الفضاء الحاوي للفن والإبداع الإنساني.
وحول فن العمارة ترى "جريدان" أنّ عددًا ليس بالقليل من الروائيين الجزائريين برز اهتمامهم بفن عمارة المدن الحديثة.