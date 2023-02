"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".. السينما في مناهضة الحرب

بمجرد معرفة أن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" All Quiet on the Western Front للمخرج إدوارد بيرغر، المقتبس عن رواية بالاسم نفسه للكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك، بات مُرشحاً لتسع جوائز أوسكار منها: أفضل فيلم، وأفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل موسيقى تصويرية، فهذا يدفع لمشاهدته بتمعُّن، خاصةً أنه ليس الاقتباس السينمائي الأول عن الرواية، بل سبقه فيلم بتوقيع المخرج لويس مايلستون عام 1930، والثاني فيلم تلفزيوني سنة 1979 من إخراج ديلبرت مان.

التحدي الأكبر لبيرغر ولشركة نتفليكس المنتجة من خلفه، كان مداورة الزمن السينمائي لرواية ريمارك، بعد 92 عاماً على صدور الفيلم الأول الذي وصفه ستيفن سبيلبرغ بالمُلْهِم، وتالياً القدرة على الحديث عن الحرب العالمية الأولى وكسب التعاطف مع جمهور يكره تلك الذكريات التي قرأ عنها أو سمعها من أجداده، بكامل العنف الكامن فيها، والوحشية الهائلة، والعبثية المُضنية للكائن البشري.

الاقتباس السينمائي الأخير، الذي عُرض في منتدى آفاق التنموي بمدينة جرمانا السورية، آثر العودة إلى جنسية الرواية الألمانية، وابتكر شخصيات وأحداثا جديدة، وأزال بعضها؛ بغية الوصول إلى التعبير عن روح الرواية الأصلية أكثر من الاقتباسين الإنكليزيين السابقين، وهو ما تحقق بشهادة العديد من النقاد السينمائيين، الذين أشادوا بالفيلم معتبرينه عملاً ناجحاً مناهضاً للحرب.