"بشر بأحجام دقيقة يكبرون في تجاعيدي".. التجريب الشعري الميكروسكوبي

يقدم الشاعر المصري محمود خير الله، صورًا شديدة الخصوصية والدقة، من خلال تناول الكائنات الصغيرة، في الطبيعة، خلال قصائده، وحياكة المشهد الشعري بواسطتها، ليكوّن تجربة شعورية مثيرة للدهشة، خلال مجموعته الشعرية "بشر بأحجام دقيقة يكبرون في تجاعيدي"، والصادرة عن منشورات المتوسط، 2023.

فتكثر المشاهد الميكروسكوبية داخل شعر خير الله، يعمل من خلالها على نقل الصور المُلْمحة، المحملة بالمعنى.

هذه الثيمة الشعرية التي تقوم على البحث والتنقيب، مثل أن تخرج حصاة من بين حبات الأرز، فتعمل عين خير الله الشعرية على التنقيب والفحص، وأرجحة الأشياء، من أجل التقاط صورتها الأجمل.

ففي القشة المعلقة على حواف فم العصفور، حركة أخرى للحياة، حركة دقيقة، تضيف المزيد من المعنى في صناعة العالم وإكسابه المعنى.