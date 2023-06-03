وفاة الملحنة الفنلندية البارزة كايا سارياهو

طُويت صفحة من الموسيقى المعاصرة بوفاة الملحّنة الفنلندية كايا سارياهو التي تُعدّ من الأهم في عصرها، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 70 عاماً.

وقالت عائلة سارياهو في بيان إن الملحّنة التي كانت تعاني مرض السرطان منذ مطلع عام 2021، توفيت "في سريرها بمنزلها في باريس"، في حين ذكّرت دار الإنتاج الموسيقي "تشيستر ميوزيك" التي تعاونت معها منذ عام 1986 بمقدار "كفاحها" ضد المرض.

وأعربت دور أوبرا عدة من بينها "رويال أوبرا" اللندنية عن حزنها لوفاة سارياهو، مستذكرة "واحدة من أهم الملحنين في عصرنا".

ووجهت "كارنيغي هال" في نيويورك و"أوبرا دو باريس" ودار "فينيتشه" في البندقية الإيطالية تحيات لروح الملحنة الراحلة التي كانت الأبرز في جيل من الفنانين الفنلنديين وواحدة من النساء النادرات اللواتي تمكنّ من البروز في مجال لا يزال الرجال يطغون عليه.