وفاة الكاتب المصري مجدي الطيب



وفاز الراحل بجائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعًا يا بونابرت".



وتولى العديد من المناصب بينها عضو جمعية نقاد السينما المصريين، وعضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد).



وشغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته العشرين عام 2004، ومدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام من 1999 حتى 2005.



كما شغل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في الأعوام من 2002 حتى عام 2012، وأمين عام الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما سابقًا، ونائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2006، وأمين عام الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2009.



وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة‏ في الدورة التاسعة للمهرجان القومي للسينما المصرية أبريل 2003.